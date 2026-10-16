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Pesquisa que acertou no 1º turno mostra Flávio com 50,8% e Lula, 49,2%, dos votos válidos

Na publicação anterior do instituto, da terça-feira, 13, Flávio aparecia com 51,8% dos votos válidos. Lula tinha 48,2%. O senador caiu 1 ponto e o presidente cresceu na mesma medida

Eleições 2026: 2º turno acontecerá em 25 de outubro (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

Eleições 2026: 2º turno acontecerá em 25 de outubro (Montagem com fotos de Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11h35.

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Em três dias, o senador Flávio Bolsonaro (PL) perdeu espaço para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Segundo a nova edição da pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta sexta-feira, 16, Flávio tem 50,8% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49,2%.

Na publicação anterior do instituto, publicada na última terça-feira, 13, Flávio Bolsonaro aparecia com 51,8% dos votos válidos. Lula tinha 48,2%. Enquanto o senador caiu 1 ponto, o presidente cresceu na mesma medida.

Na questão estimulada da nova pesquisa, o parlamentar marca 49% das intenções de voto, contra 47,5% de Lula. Os votos brancos e nulos somam 1,5%, enquanto os indecisos são 2,1%.

No 1º turno, a pesquisa da Futura acertou que Flávio estaria à frente de Lula com uma erro na margem de 0,3 ponto percentual, segundo o site Placar das Pesquisas.

Rejeição e o reflexo da polarização

A pesquisa também mensurou a rejeição dos candidatos no segundo turno. O presidente Lula tem 47,2% de rejeição, número estatisticamente equivalente aos 46,1% de Flávio Bolsonaro.

Os eleitores que não rejeitam ninguém são 3,2%, os que rejeitam todos somam 2,3% e 1,3% não souberam responder.

Ao avaliar o clima político, os dados mostram um eleitorado reativo ao embate contínuo. Questionados sobre como se sentem em relação ao cenário nacional, 27,9% afirmam que estão do lado Lula, 27,8% dizem estar divididos ou cansados. Outros 25,5% afirmam estar do lado Bolsonaro, enquanto 12,5% não veem o país dividido e 6,3% não souberam responder.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 14 e 15 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-03764/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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