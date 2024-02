Comissão do Senado chama Camilo Santana para explicar falhas no Sisu

A Comissão de Educação do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um requerimento para que o ministro da Educação, Camilo Santana, compareça à Casa para prestar esclarecimentos sobre os problemas ocorridos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024, ferramenta que divulga resultados de vagas do Enem.

O pedido de esclarecimentos acontece após a divulgação indevida de resultados provisórios do Sisu de 2024. No início de fevereiro, o Ministério da Educação (MEC) admitiu o erro. A pasta alegou que os dados publicados ainda não estavam homologados e ficaram disponíveis por 25 minutos.

Na manhã do dia 30 de janeiro, os resultados provisórios foram divulgados. Alguns candidatos conseguiram acessar o site, que mostrava a aprovação no curso e instituição selecionados de forma indevida. O resultado oficial foi divulgado com atraso, e frustrou estudantes que acreditaram ter obtido uma vaga em instituição pública de ensino superior. O sistema também apresentou instabilidade e dificuldades para ser acessado pelos candidatos.

"O que houve foi uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 31 de janeiro. A ocorrência está sendo rigorosamente apurada", explicou o MEC em nota.

O MEC alegou que as primeiras listas de aprovados divulgadas estavam equivocadas porque foram ao ar antes da finalização do cálculo de cotas. Na última quarta-feira a pasta anunciou suspensão da convocação da Lista de Espera e a publicação do relatório gerencial do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

No pedido pelo convite para que o ministro preste esclercimentos à Comissão de Educação, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirma que os problemas apresentados no Sisu 2024 afetam o planejamento dos estudantes e os calendários dos processos seletivos deixam de coincidir.

“Dada a importância do Sisu, é essencial que ele funcione da forma mais transparente e justa possível. Intercorrências na operacionalização do sistema vêm prejudicando o resultado desta política ao longo dos anos”, destaca Vieira no documento.

Na última reunião realizada pela comissão, o colegiado já tinha aprovado requerimento para que a secretária de Ensino Superior do MEC, Denise Pires de Carvalho, também compareça ao Senado para prestar esclarecimentos sobre as inconsistências na divulgação do resultado do Sisu.