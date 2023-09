Cirurgia ocorreu dentro da normalidade e Lula já está conversando, diz médico responsável

A cirurgia no quadril realizada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 29, ocorreu dentro da normalidade, afirmou Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula. "Ele já está conversando e vai para um quarto nas próximas duas horas", disse. Nos últimos meses, o petista se queixa de dores e fez procedimentos para aliviar o desconforto. A cirurgia pretende corrigir definitivamente o problema.

Kalil disse que a cirurgia começou às 12h e terminou às 16h. O médico revelou que, além da artroplastia do quadril no lado direito, Lula fez uma blefaroplastia, que é a remoção do excesso de pele nas pálpebras. Como o petista respondeu bem à anestesia geral, a equipe aproveitou para fazer a cirurgia nas pálpebras. O procedimento durou uma hora e foi bem-sucedido.

Giancarlo Polesello, cirurgião responsável, disse que Lula deve levantar o mais rápido possível e se movimentar, desde que esteja consciente e tenha força muscular. Polesello afirmou que o presidente está bem e com forças nos membros inferiores e que os primeiros exercícios devem ocorrer até amanhã cedo. A ideia é que ele dê os primeiros passos com o auxílio de um andador.

A previsão da equipe médica é que Lula tenha alta até a próxima terça-feira, 3. Polesello explicou que o chefe do Executivo terá dores nas primeira semanas em decorrência da operação. Entre a sexta semana e a 12ª semana, as dores devem acabar completamente. "Muito provavelmente, a cirurgia vai ser bastante eficiente na questão da dor [no quadril], mas isso demanda algum tempo de cicatrização dos tecidos que foram recém operados", disse.

Lula vai ficar afastado após a cirurgia?

Em nota enviada à EXAME, a Secretária de Comunicação (Secom) afirmou que, após o procedimento, a previsão é que Lula permaneça no hospital até a próxima terça-feira e despache do Palácio da Alvorada por quatro semanas. A Secom afirmou que "não está previsto que o vice-presidente Geraldo Alckmin assuma a Presidência".

Lula afirmou que se depender dele não fica nenhum dia afastado da presidência. As viagens, porém, só devem retornar à agenda do presidente em novembro, quando o Lula deve ir para a COP28, em Dubai, no fim de novembro. Em dezembro, ele deverá ir à Alemanha.

Como foi a cirurgia de Lula? O presidente passou por uma artroplastia do quadril, no lado direito, que é a substituição da cabeça do fêmur por uma prótese. A operação é considerada de grande porte, quando o procedimento está associado a uma perda sanguínea maior, e será com anestesia geral.