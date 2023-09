Lula realiza cirurgia no quadril nesta sexta; entenda como será procedimento e tempo de recuperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta sexta-feira, 29, uma cirurgia no quadril no hospital Sírio Libanês, em Brasília, para tratar de uma artrose no fêmur. Nos últimos meses, o petista se queixa de dores e fez procedimentos para aliviar o desconforto. A cirurgia pretende corrigir definitivamente o problema.

Em mais de uma oportunidade, Lula, de 77 anos, afirmou que sente dores "sentado, de pé e deitado". O presidente disse ainda que está otimista com o precedimento, mas reforçou que se preocupa com a anestesia. "É uma cirurgia que a ciência domina bem, não é nenhuma novidade. Obviamente é sempre cirurgia, é sempre anestesia. E, se vocês querem saber da verdade, o que eu tenho mesmo é medo de anestesia", declarou Lula na última segunda-feira. O chefe do Executivo contou ainda que sente dor na "cabeça do fêmur", como costuma dizer, desde agosto de 2022, durante a campanha eleitoral.

Em nota enviada à EXAME, a Secretária de Comunicação (Secom) afirmou que, após o procedimento, a previsão é que Lula permaneça no hospital até a próxima terça-feira e despache do Palácio da Alvorada por quatro semanas. A Secom afirmou que "não está previsto que o vice-presidente Geraldo Alckmin assuma a Presidência".

Lula afirmou que se depender dele não fica nenhum dia afastado da presidência. As viagens, porém, só devem retornar à agenda do presidente em novembro, quando o Lula deve ir para a Conferência do Clima, em Dubai, no fim de novembro. Em dezembro ele também deverá ir à Alemanha.

Como será a cirurgia de Lula?

O presidente vai passar por uma artroplastia do quadril, no lado direito, que é a substituição da cabeça do fêmur por uma prótese. A operação é considerada de grande porte, quando o procedimento está associado a uma perda sanguínea maior, e será com anestesia geral.

Após o fim da cirurgia, Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, Ana Helena Germóglio, médica da Presidência da República, e o ortopedista responsável pela operação - que ainda não teve o nome divulgado - darão entrevista a jornalistas sobre o procedimento.

Lula terá que utilizar um andador, mas já afirmou que não quer ser fotografado com o objeto. "Então, significa que vocês não vão me ver de andador, muleta, vocês vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado, mas vou ter que ter um pouco de cuidado", ponderou.

O que é artrose no quadril?

A artrose de quadril leva a um desgaste especificamente da articulação formada pela conexão da cabeça do fêmur (osso da coxa) com o acetábulo (a parte do osso da pelve, que se liga ao fêmur). O principal sintoma da artrose de quadril é a dor. Ela ocorre geralmente na região da virilha e na parte da frente do quadril. O desconforto costuma piorar quando a pessoa anda muito, fica sentada por tempo prolongado ou se deita sobre o lado dolorido. Além disso, as dores podem irradiar para a região da coxa, da lateral da bacia, das nádegas e até da coluna.

A principal causa da artrose de quadril é o envelhecimento. O problema costuma afetar pessoas com mais de 45 anos. Outras condições podem contribuir para o surgimento do problema, como obesidade, exercícios físicos em excesso, doenças reumatológicas e acidentes. O diagnóstico é feito por meio de exames de radiografia ou ressonância magnética.

Segundo dados do Ministério da Saúde, as articulações mais atingidas pela artrose são joelhos, dedos e quadris. Cerca de 10 milhões de brasileiros possuem a artrose no quadril.