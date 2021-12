Cidade de SP soma 17 casos de Ômicron e encontra mais 4 infecções

A cidade de São Paulo identificou mais quatro casos da variante Ômicron nesta segunda-feira, 20, conforme informou a Prefeitura. Agora, a capital paulista soma 17 infecções pela variante confirmadas. A vigilância genômica para identificação da cepa foi feita em parceria com o Instituto Butantan.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os quatro novos diagnósticos são de transmissão comunitária (casos em que não é possível rastrear a origem da infecção, o que indica que o vírus circula localmente).

Os pacientes negam ter feito viagens ao exterior. Nenhum deles tem relação com o paciente de 67 anos, diagnosticado com a Ômicron no dia 10 de dezembro - considerado um "cluster isolado".

Esses quatro casos se somam aos três identificados na sexta-feira, 17, considerados os três primeiros casos de transmissão local pela Prefeitura de São Paulo.

Todos os pacientes apresentam sintomas leves e, como as amostras são de 12 dias atrás, já concluíram o período de quarentena. Eles estão sendo acompanhados pela secretaria.

Prevenção

A secretaria informou que tem intensificado as ações de monitoramento. Entre elas, desde quinta-feira, 16, tem aplicado testes de antígeno em pacientes com sintomas gripais, nas unidades de saúde da capital paulista. A medida contribui para identificar com mais agilidade os casos de covid-19.

Na segunda-feira, 20, o governo de São Paulo decidiu prorrogar a obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de janeiro. A decisão considerou a disseminação de novas variantes da covid, especialmente a Ômicron, e também o aumento de casos de gripe em parte do País.

Ômicron no Brasil

No último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, na segunda-feira, o Brasil havia registrado 27 casos da nova variante Ômicron (ainda com um caso a menos contabilizado em São Paulo).

Como há baixos níveis de testagem em casos leves da covid-19, é provável que o número seja maior.

O governo federal também publicou nova portaria sobre o passaporte de vacinação necessário para entrar no Brasil. Brasileiros e residentes no país passam a ficar isentos da exigência, mas a comprovação segue necessária para todos os demais viajantes estrangeiros, assim como teste negativo de covid-19 feito antes do embarque (veja as regras).

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)