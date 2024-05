Haddad se encontra com Lula e afirma que presidente irá se pronunciar sobre Rio Grande do Sul

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se encontrou, no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira, 6, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião não constava na agenda oficial e, após o encontro, Haddad afirmou que o presidente irá realizar um pronunciamento sobre o Rio Grande do Sul. A agenda do ministro Haddad para hoje ainda não foi divulgada.

"Vai ter um anúncio da presidência sobre [o Rio Grande do Sul]. Então eu vou me conter porque foi combinado que nós levamos lá para o presidente os cenários, a Casa Civil, Fazenda, Planejamento e aí o presidente vai deliberar e anunciar alguma coisa", disse Haddad.

O ministro estava em São Paulo e retornou a Brasília no sábado, 4, para acompanhar Lula na viagem que fez ao Rio Grande do Sul no domingo, 5.

O presidente criou uma comitiva para gerir a crise que se alastra no Sul devido às fortes chuvas. Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os temporais já deixaram 83 mortos e 111 pessoas seguem desaparecidas. Mais de 850 mil pessoas de 345 municípios foram afetadas.

A comitiva incluiu os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que também participaram da viagem ao Sul. O estado recebe apoio emergencial através da colaboração entre a União, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Isso inclui medidas como a transferência de recursos e a renegociação da dívida, visando oferecer assistência à região.