Chuvas no Sul: Porto Alegre decreta emergência e Exército vai remover 250 árvores caídas

O temporal que atingiu o estado do Rio Grande do Sul entre esta terça e quarta-feira provocou uma série de transtornos, inclusive em Porto Alegre, onde houve registro de rajadas de vento de 89 km/h e acumulado de chuva de 75,73mm, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Aliada às fortes chuvas, a ventania provocou a queda de 250 árvores só na capital, segundo a prefeitura. Em várias regiões da cidade, troncos abriram grandes crateras no chão, promovendo imagens impressionantes, e obstruíram ruas e rodovias. Com vias fechadas e falta de energia, o Exército resolveu enviar homens aos locais e irá ajudar o município com uso de motosserras.

"Militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul (RS) e do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, de São Gabriel (RS), se deslocam à capital gaúcha e devem chegar no fim da tarde desta quarta-feira", disse o Exército em nota. "Neste primeiro momento, os militares habilitados atuarão no emprego de motosserras, a fim de desobstruir as vias e retirar árvores caídas, em diversas regiões de Porto Alegre.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB-RS) decretou ainda estado de emergência nesta quarta-feira, em publicação feita no Diário Oficial do Município. O documento dispensa a obrigatoriedade de licitação para aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao que a prefeitura define como um desastre.

Balanço, segundo a prefeitura

Árvores

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) contabiliza 250 árvores caídas em Porto Alegre nesta tarde, sem contar os parques e praças da capital. Equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) se juntaram aos servidores da SMSurb para intensificar o trabalho de corte das árvores e remoção dos galhos. Segundo o município, já foram cedidas 11 motosseras para agilizar o trabalho das equipes.

Impacto no trânsito

Até 16h30, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) somava 131 ocorrências de bloqueios totais ou parciais em vias de Porto Alegre. Ao todo, 103 semáforos estavam fora de operação devido à falta de energia.

Atendimento prejudicado

Diversos serviços da Prefeitura de Porto Alegre tiveram de suspender ou restringir o atendimento nesta quarta-feira, em razão da falta de energia elétrica ou de estragos causados pelo temporal. "Em caso de ocorrências emergenciais nas residências, como destelhamentos e queda de árvores ou acolhimento provisório, é importante que a comunidade informe as demandas pelo aplicativo de celular 156, WhatsApp 156 (51-3433-0156), 156web ou telefone 156".

'Retomada gradual' no fornecimento de água

Segundo a prefeitura, o fornecimento de energia foi restabelecido nas Estações de Água Tratada (ETAs) Menino Deus e São João, que estão em operação juntamente com a ETA Belém Novo. No entanto, em razão do longo período de desabastecimento, a retomada das atividades será gradual - podendo se estender nas partes mais afastadas da rede. As equipes da CEEE Equatorial seguem trabalhando para normalizar os serviços das ETAs Moinhos de Vento, Ilhas e Tristeza. Dez das 22 Casas de Bombas de Águas Pluviais também estão sem luz.

Morte e série de transtornos no estado

O governo estadual do Rio Grande do Sul afirma que o temporal que atingiu o estado na noite de terça-feira causou uma morte no município de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Trata-se de um homem que caiu da marquise de um prédio. Alguns municípios chegaram a registrar mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas e rajadas de ventos de mais de 100 km/h. Até as 14h desta quarta-feira, a Defesa Civil do Estado contabilizou 4.840 afetados, 12 feridos e 48 desalojados —pessoas que precisaram sair de casa, mas não precisaram de abrigos públicos.

Ainda segundo o estado, 39 municípios reportaram danos ou ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar recebeu mais de 500 chamados. Em São Vicente do Sul, na Região Central, um hospital ficou totalmente destelhado. Em Ijuí, houve registro de 101,4 milímetros de chuva em 24 horas, sendo que a média para o mês de janeiro é 172 milímetros. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Teutônia o vento chegou a 126,7 km/h.

A chuva e a previsão para os próximos dias foram tema de uma reunião convocada pelo governador, Eduardo Leite (PSD), com comandantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, no Palácio Piratini.

— Ontem, foram cerca de 80 milímetros a 100 milímetros de chuva no Estado. Em Porto Alegre, num curto espaço de tempo, choveu mais de 70 milímetros. Isso gera muitos impactos na vida das pessoas e na rotina das cidades. Estamos verificando a situação dos hospitais de Porto Alegre que foram muito afetados e vamos colocar todo o esforço necessário para atender a essas necessidades. O Corpo de Bombeiros virou a noite inteira fazendo atendimentos, ajudando a desobstruir vias — declarou o governador.

Risco de novos temporais

Segundo a Defesa Civil, é possível que haja novos temporais no fim desta quarta-feira. Em nota publicada pelo governo estadual, a meteorologista da Sala de Situação do Estado, Cátia Valente, explicou o cenário que pode se formar nas próximas horas.

— Ainda tem previsão de bastante chuva no norte do estado. Ao longo da tarde, a instabilidade vai novamente ganhar força. Mais para o final do dia, podem ocorrer novos temporais, a exemplo do que ocorreu na noite passada. Então, toda a região que compreende Porto Alegre, Região Metropolitana, Litoral Norte e partes também dos Vales ainda podem registrar chuvas intensas e ventos fortes, principalmente ao final do dia, durante a noite e na próxima madrugada.