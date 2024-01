Ciclone que atingiu Sul do país pode afetar SP e RJ nos próximos dias; veja previsão

Segundo o Inmet, a previsão para a Região Norte são pancadas de chuvas com valores maiores que 70 mm no Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins. Também há possibilidade de raios, rajadas de ventos e trovoadas. No Acre e Rondônia, não se descartam pancadas de chuvas isoladas. Em Roraima, são previstos menores acumulados de chuva até o fim da semana.

No Nordeste, são esperadas pancadas de chuva no Maranhão, Piauí e noroeste da Bahia, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco também podem ter chuvas isoladas ao longo da semana.

Chuvas intensas devem atingir as regiões Centro-Oeste e Sudeste, com volumes maiores que 60 mm, com a possibilidade de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Segundo o Inmet, o centro-norte do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo e Sul Mineiro devem ser as regiões mais afetadas. Áreas do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e centro-sul do Mato Grosso podem ser atingidas por chuvas com menores acumulados.

No Sul, um sistema de baixa pressão vai favorecer fortes instabilidades em áreas do Rio Grande do Sul. Há previsão de tempestades. No Paraná e Santa Catarina, são previstos menores acumulados, mas que podem ultrapassar os 60 mm. Entre os dias 21 e 22, sábado e domingo, a chuva deve diminuir na região.

Temporal no Rio Grande do Sul

As chuvas no Rio Grande do Sul afetaram ao menos 25 municípios, segundo levantamento da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quarta-feira. Esse é o número de cidades que relataram danos decorrentes de "chuvas intensas, fortes ventos, granizo e descargas elétricas" ao órgão estadual.

No município de Cachoerinha, uma pessoa morreu após a queda de uma marquise. Outras dez pessoas ficaram feridas, segundo o relatado até o momento.

De acordo com a RGE, concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 381 municípios, o fornecimento de luz foi impactado pelo grande volume de chuva, descargas atmosféricas e fortes ventos. Os danos na rede elétrica são provocados, principalmente, por galhos, árvores e objetos arremessados pelo vento.

"As equipes da RGE estão totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento, com segurança, no menor prazo possível. As regiões mais afetadas são Central, Metropolitana, Vale do Taquari, Vale dos Sinos e Vale do Rio Pardo", informou a empresa.

A RGE alertou ainda que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.

O que causou as fortes chuvas?