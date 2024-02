Censo 2022: Veja quantas casas e apartamentos têm na sua cidade

O Instituto Brasileiro de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 23, uma rodada de dados do Censo 2022, que detalha o número de domicílios, os tipos e as condições de saneamento básico de cada um.

Os dados mostram que o Brasil tem 72.456.368 domicílios. Desse total, 59.649.633 são do tipo casa. O IBGE revelou que 84,8% da população, 171 milhões de pessoas, vivem em casas. O resultado evidência que, apesar de se observa em regiões como a Faria Lima, em São Paulo, e em outros grandes centros urbanos, o Brasil é majoritariamente formado por casas.

Os apartamentos são o segundo tipo de domicílio de maior número no Brasil, com 10.767.414 residências do tipo. Apesar do número baixo em comparação com as casas, a proporção de apartamentos no país avançou mais de 4,1 pontos percentuais em 12 anos, saltando de 8,5% para 12,5%, e cresceu em todas as regiões e todas os estados.

Outro tipo de domicílio que registrou crescimento foi o tipo “Casa de vila ou em condomínio”, que passou de 1,6% em 2010 para 2,4% em 2022, cerca de 1.794.268. O crescimento dos apartamentos e casas de vila ou em condomínios resultou em uma redução da proporção da população residindo no tipo “casa”, de 4,6 pontos percentuais nos últimos 12 anos. Outra categoria a apresentar redução proporcional foram os cortiços, que passaram de 0,4% da população em 2010 para 0,2% em 2022.

O Distrito Federal é a unidade da federação com a maior proporção de pessoas morando em apartamentos (28,7%). Já o Piauí tem maior proporção da população vivendo em casas (95,6%). Mas o estado com a maior proporção da população vivendo em condomínios (ou casa de vila) é o Rio de Janeiro.

