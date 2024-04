Calor em SP e RJ segue até sexta, enquanto chuvas e tempestades atingem resto do país; veja previsão

Faça chuva ou faça sol, a previsão é de dias mais quentes na primeira semana de abril na maior parte do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns fenômenos têm influenciado o clima nas regiões, causando chuvas, especialmente no Norte e Nordeste, mas sem deixar as temperaturas caírem.

No Sudeste, o clima fica estável e quente, assim como em boa parte da região Sul, que deve enfrentar precipitações apenas em algumas áreas. Já no Centro-Oeste, o momento é de transição, com pancadas e termômetros acima dos 33°C.

As manchas amarelas indicam ocorrências de chuvas intensas, classificadas como de "Perigo Potencial", no Centro-Oeste, Nordeste e Norte e Sudeste. Os estados de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul podem sofrer com tempestades ao longo desta manhã. Há ainda um alerta laranja, que indica "Perigo", para chuvas intensas no interior do Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

Sudeste

Em diversas regiões do Sudeste, o calor chegou ainda no domingo de Páscoa. Nesta segunda-feira as temperaturas se mantiveram e prometem seguir até sexta-feira. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as máximas devem variar entre 30 a 33°C nos próximos dias. Já em São Paulo e Belo Horizonte, elas devem permanecer na casa dos 30°C.

Segundo a equipe de meteorologistas do Inmet, um sistema de alta pressão atmosférica ganha força a partir de quarta-feira na região, garantindo dias com tempo mais firme e impedindo a formação de nuvens de chuva.

No entanto, ainda são previstas pancadas isoladas para a região. As chuvas podem ser localmente fortes no noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

Norte

A combinação do calor, com a alta umidade e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) seguem influenciando as instabilidades no extremo norte do país e provocando chuvas intensas. Para a região estão previstas pancadas de chuva até esta terça-feira, com valores maiores que 80 mm, principalmente, em áreas do Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e Amapá.

As precipitações podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuva isoladas com menores acumulados. O calor deve atingir os estados do norte, com os termômetros marcando entre 31 e 33°C.

Nordeste

Em grande parte do Nordeste são previstas pancadas de chuva no centro-norte e leste da região, com volumes superiores a 70 mm. Na maior parte das capitais, as temperaturas estarão na casa dos 30°C.

Centro-Oeste

A chuva deve ter um pouco mais de regularidade em parte da região Centro-Oeste ao longo da semana. Nos estados de Mato Grosso e Goiás, os totais de chuva podem ultrapassar 80 mm. Por outro lado, em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, a chuva deve ser irregular, com total em torno de 40 mm. Na região, as temperaturas também ficam na casa dos 30°C, com máximas de 35°C em Cuiabá.

Sul

Na Região Sul, a previsão é de chuva maior que 80 mm para esta semana. O Paraná terá volumes menores de precipitação. A expectativa é de pancadas de chuva no extremo sul da região, especialmente no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. As temperaturas máximas variam entre 26 e 32°C nas capitais.