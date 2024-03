Buscas por piloto de avião que caiu na Serra do Japi são retomadas

As buscas pelo piloto de um avião de pequeno porte que caiu na Serra do Japi, em Jundiaí (SP), foram retomadas na manhã de hoje, 30, confirmaram o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo os órgãos, as equipes de resgate já estão no local.

O avião, de matrícula PT-WLP, desapareceu na última quinta-feira, 28, por volta das 20h40, informou os Bombeiros. Informações preliminares afirmam que a aeronave decolou de Jundiaí com destino ao Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo, e, sem condições de pouso, o piloto teria tentado retornar a Jundiaí. Ele estaria sozinho na aeronave.

Ontem, 29, destroços da aeronave foram encontrados por investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, localizados em São Paulo. A Força Aérea Brasileira informou que os investigadores farão a coleta e confirmação de dados, verificar os danos causados à aeronave e levantar outras informações necessárias para a investigação.

Consulta feita pela Agência Brasil ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que a situação da aeronave era “normal”. O bimotor foi fabricado em 1995 pela Piper Aircraft e foi registrado como propriedade da HKTC do Brasil, uma multinacional com sede em Hong Kong. A aeronave tinha capacidade para cinco passageiros e sua licença permitia apenas serviços aéreos privados, com proibição para táxi aéreo.

Em suas redes sociais, a HKTC do Brasil confirmou que "infelizmente, houve um acidente com uma aeronave de sua propriedade" e que a empresa está empenhada nas buscas. "Informamos que o piloto era o único tripulante e que, no momento, fazia o traslado da aeronave. Trata-se de piloto experiente, pelo qual temos profundo respeito e gratidão", escreveu a empresa.

"Conforme já divulgado pela imprensa, a aeronave encontra-se em estado regular e perfeitas condições de aeronavegabilidade", acrescentou a HKTC, em nota.