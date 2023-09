Brasil voltará a exigir vistos de Austrália, Canadá e EUA em 2024

O governo Lula prorrogou para até 10 de janeiro de 2024 o prazo para o restabelecimento da exigência de vistos de entrada no Brasil para pessoas com passaporte comum da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos. O decreto com a medida foi publicado na quarta-feira, 6, no Diário Oficial da União, alterando a entrada em vigor do Decreto n° 11.515/2023, que previa o início da cobrança de vistos para 1º de outubro.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a prorrogação vai permitir a conclusão do processo de implementação do sistema e evitar o início da implementação da exigência de vistos em período próximo à alta temporada de viagens de fim de ano. A ideia é não afetar o setor de turismo com a mudança.

Durante a gestão Bolsonaro, o Brasil concedeu isenção de visto a cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. Em agosto, após acordo de reciprocidade, o governo anunciou a isenção de vistos de visita com o Japão.

No programa “Bom Dia, Ministro”, da EBC, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explicou que o Brasil buscou os países para manter a isenção, mas recebeu a negativa de reciprocidade. “No início do governo, por instrução do presidente, restabelecemos os vistos. Chamamos os países para tentar negociar. O Japão aceitou e negociamos. Outros alegaram que não era possível pela legislação de cada um deles”, disse.

O ministro disse que o governo federal está disposto a negociar a isenção de visto na base da reciprocidade. “Ou seja, o país que aceitar que os brasileiros viajem sem visto físico, daremos a mesma vantagem”, explicou.

Quais países não exigem visto de brasileiros

Europa

Albânia

Andorra

Áustria

Bielorrússia

Bélgica

Bósnia e Herzegovina

Bulgária

Croácia

Chipre

República Tcheca

Dinamarca

Estônia

Ilhas Faroe

Finlândia

França

Geórgia

Alemanha

Gibraltar

Grécia

Groenlândia

Hungria

Islândia

Irlanda

Itália

Kosovo

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Moldávia

Mônaco

Montenegro

Holanda

Macedônia do Norte

Noruega

Polônia

Portugal

Romênia

Federação Russa

San Marino

Sérvia

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Suécia

Suíça

Turquia

Ucrânia

Reino Unido

Vaticano

Américas

Argentina

Belize

Bermudas

Bolívia

Chile

Colômbia

Costa Rica

Equador

El Salvador

Ilhas Malvinas

Guatemala

Guiana

Honduras

Nicarágua

Panamá

Paraguai

Peru

Uruguai

Venezuela

Caribe

Anguila

Antígua e Barbuda

Aruba

Bahamas

Barbados

Bonaire; Santo Eustáquio e Saba

Ilhas Virgens Britânicas

Ilhas Cayman

Curaçao

Dominica

República Dominicana

Índias Ocidentais Francesas

Granada

Haiti

Jamaica

Montserrat

São Cristóvão e Nevis

Santa Lúcia

Maarten

São Vicente e Granadinas

Trindade e Tobago

Ilhas Turcas e Caicos

Ásia

Japão

Camboja *

Hong Kong

Indonésia *

Cazaquistão

Quirguistão *

Laos *

Macau

Malásia

Maldivas *

Mongólia

Nepal *

Filipinas

Singapura

Coreia do Sul **

Sri Lanka **

Tadjiquistão *

Tailândia

Timor-Leste *

Uzbequistão

Oceania

Ilhas Cook

Fiji

Polinésia Francesa

Ilhas Marshall *

Micronésia

Nova Caledônia

Nova Zelândia**

Niue

Ilhas Palau*

Papua Nova Guiné*

Samoa*

Ilhas Solomon*

Tonga*

Tuvalu*

Vanuatu

África

Botsuana

Burkina Faso *

Burundi *

Ilhas de Cabo Verde *

Ilhas Comores *

Egito *

Eswatini

Etiópia *

Gabão *

Guiné-Bissau *

Madagáscar *

Malaui *

Mauritânia *

Mauritius

Maiote

Marrocos

Moçambique *

Namíbia

Reunião

Ruanda *

São Tomé e Príncipe

Senegal

Seicheles *

Serra Leoa *

Somália *

África do Sul

Santa Helena *

Tanzânia *

Togo *

Tunísia

Uganda *

Zâmbia *

Zimbábue *

Oriente Médio

Armênia

Bahrein*

Irã *

Israel

Jordânia*

Líbano*

Omã

Palestina

Catar

Emirados Árabes

* Países que emitem o visto na chegada do viajante

** Países que pedem a Autorização Eletrônica de Viagem