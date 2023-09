7 atrações em Orlando para os apaixonados por tecnologia

Para quem é apaixonado por tecnologia, experiências imersivas em que a realidade e o virtual se confundem é um paraíso. Melhor ainda se tudo isso estiver a poucos quilômetros de distância um do outro. Em Orlando, nos Estados Unidos, os parques contam com atrações que utilizam a inteligência artificial e os avanços digitais e cinematográficos para promover atividades imersivas aos visitantes.

Universal Orlando Resort, Walt Disney Resort e Legoland são alguns exemplos dos destinos mais visitados pelos brasileiros e estão repletos de tecnologias de última geração. Entre as experiências imersivas, há voos de asa-delta, visita ao mundo dos Simpsons, queda de penhascos em corridas, e até montanha-russa que te coloca dentro do videogame.

Confira abaixo sete atrações tecnológicas nos três parques da Flórida e que você precisa visitar:

Universal Orlando Resort

The Bourne Stuntacular

Um dos shows mais tecnológicos, a atração consegue misturar ficção com realidade. No The Bourne Stuntacular, os visitantes seguem o espião Jason Bourne, personagem da famosa saga, enquanto ele luta contra os agentes vilões que tentam prendê-lo a todo custo. Repleto de ação, durante a performance o personagem é pendurado em um helicóptero em Dubai, perseguido pelos telhados em Tânger, além de vivenciar muitas brigas, tiroteios e perigo a cada passo. Tudo isso é feito por meio de uma tela de LED de alta resolução, efeitos especiais e dublês que executam, ao vivo, acrobacias surpreendentes.

The Simpsons Ride

Na montanha-russa temática dos Simpsons, os visitantes podem se juntar aos personagens em uma viagem à Krustyland. Simulado em ambiente interno, os visitantes vão despencar e cair no parque com Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie em uma aventura emocionante 3D-4D repleta de efeitos visuais e sonoros. Com mais de 24 metros de diâmetro, a atração é famosa por utilizar o primeiro projetor 4K do mundo que ilumina uma tela de 24,3 m de altura em 60 quadros por segundo. Vale ressaltar que animação CGI foi desenvolvida pelos próprios produtores do desenho.

Transformers: The Ride 3D

O Transformers: The Ride 3D é parada obrigatória para os fãs da franquia. Nela, há uma experiência imersiva ao lado do Megatron e seus vilões Decepticons, que querem governar a Terra. Nessa aventura, ao embarcar no veículo, os visitantes se reúnem a Optimus Prime e Bumblebee em um passeio que viaja entre as linhas da ficção e da realidade, onde o público luta para manter o AllSpark longe das mãos de Megatron em uma batalha explosiva com efeitos em 3D e 4D entre os Autobots e os Decepticons.

Walt Disney Resort

Soarin' Around the World

Parte do parque Epcot, os visitantes podem viver a experiência aérea sobrevoando de asa-delta as maravilhas do mundo, como os Alpes Suíços, a gélida Groenlândia, Paris, a Grande Muralha da China, e as Grandes Pirâmides do Egito. Tudo isso acontece em uma aventura 4D, em uma cúpula de projeção digital em IMAX de 180 graus e 24m, que transmite imagens aéreas, aromas e movimentos colocados para ampliar a sensação de voar.

Avatar Flight of Passage

Localizada em Pandora – The World of Avatar no parque Disney's Animal Kingdom, a atração faz com que os visitantes montem em um grandioso “banshee” das montanhas para fazer um voo em 3D sobre a paisagem alienígena. Os efeitos visuais do passeio estão em resolução de 10K em estéreo de 60 fps e, junto com os efeitos sonoros e motores. Vale destacar que, no parque, também é possível recriar um passeio de barco pelas florestas bioluminescentes no Na’vi River Journey, a ainda criar o seu próprio avatar e imprimi-lo em uma impressora 3D.

Tron Lightcycle/Run

Com 32 metros de altura, 1.200 luzes, 910 metros de comprimento em uma área de 40.000 metros quadrados, a montanha-russa Tron Lightcycle/Run fica no Magic Kingdom Park. A atração, inaugurada em 2023, é um verdadeiro portal para dentro da história do segundo filme da franquia, lançado em 2010. É a mais rápida montanha-russa da Disney e chega a 95 quilômetros por hora já na arrancada. Os humanos — como são chamados os usuários dentro do longa — ficam na posição de uma moto, sendo presos pelas costas e panturrilhas. A dica é ir à montanha-russa durante a noite. Apesar de a maior parte dela ser indoor, o passeio começa em uma parte externa com iluminação futurista exaltada com o entardecer.

Legoland

The Great Lego Race

Além da montanha-russa repleta de curvas, a atração conta também com óculos de Realidade Virtual (VR), que coloca o visitante em uma experiência imersiva no mundo de Lego. Os visitantes ficam dentro de uma corrida de carros. Quando a partida começa, o público tem a chance de viver uma experiência sensorial entre o real e o virtual, onde é possível ver e viver uma aventura no mundo do Lego, repleta de ultrapassagens, desvios, batidas, quedas de um penhasco e muito mais.