Bets que patrocinam Corinthians e Coritiba entram na lista de autorização nacional do governo

O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, atualizou nesta quarta-feira, 16, a lista de sites de apostas que poderão continuar a operar no Brasil até o fim deste ano.

A grande novidade é a inclusão da patrocinadora máster do Corinthians, Athletico, Bahia e Grêmio, a Esportes da Sorte. A empresa estava apenas na lista estadual, mas após decisão judicial, também está entre as bets com validação federal.

Em nota, a casa de apostas comemorou que agora faz parte do grupo de empresas autorizadas no âmbito nacional.

"Nossa trajetória, pautada pela transparência e responsabilidade, é novamente reconhecida. Tudo o que fazemos é e sempre será por vocês e para vocês, que sempre estiveram conosco", escreveu em post nas redes sociais.

Segundo a lista, são 98 empresas com, respectivamente, 218 bets liberadas para operar no país. A lista de empresas com autorizações estaduais saltou de 18 para 26, na última atualização. A lista completa pode ser acessada neste link.

Esportes da Sorte e a operação em Pernambuco

A empresa patrocinadora do Corinthians e de outros três times da série A é investigada por crimes de lavagem de dinheiro e jogo ilegal na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco. A bet fechou o patrocínio máster do Corinthians em julho deste ano e pagará R$ 309 milhões por três anos ao clube paulista.

Quando a operação foi deflagrada em 4 de setembro, o advogado Ademar Rigueira, que representa o CEO da empresa, Darwin Filho, disse em comunicado que o site de apostas está em conformidade com a legislação brasileira e que informações já foram fornecidas no âmbito do inquérito. A polícia apreendeu joias e dinheiro na casa de Darwin Filho.

Mesmo com esse imbróglio judicial, a empresa pode pedir autorização para a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e fez o requerimento para conseguir a autorização nacional dentro do prazo determinado pelo governo, mas não conseguiu a liberação. Para não deixar de operar no Brasil, pediu autorização no estado do Rio de Janeiro por meio da Loterj e, em seguida, conseguiu autorização para funcionar no estado fluminense.

Reals é autorizada e Coritiba e Amazonas voltam a utilizar a marca

A Reals entrou na lista após aval do Ministério da Fazenda. A empresa é patrocinadora do Coritiba e Amazonas, que voltaram a estampar a marca em seus uniformes.

A casa de apostas anunciou, após a inclusão na lista, que adquiriu uma nova sede em São Paulo e pretende contratar até 1.500 funcionários nos próximos meses.

Em nota, Rafael Borges, Country Manager da Reals, afirmou que a empresa foi a 13ª bet que entregou a documentação no prazo inicial estipulado, e sempre se colocou na "vanguarda da regulamentação do país, cumprindo com 100% das solicitações exigidas".

"Agora é dar um passo adiante e projetar o futuro, colaborando com o desenvolvimento econômico e com a geração de novos empregos no país. Passaremos por um crescimento estrutural e planejamos a abertura de sedes em outros estados, iniciativa que possibilitará a contratação de milhares de funcionários", disse Borges.