Bela Gil vai integrar Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

A chef de cozinha e apresentadora Bela Gil vai integrar a equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, pasta comandada pelo petista Paulo Teixeira.

Embora o cargo não tenha sido revelado ainda, a informação foi compartilhada pelo ministro em suas redes sociais. A nomeação oficial está prevista para próxima segunda-feira, 9 de janeiro.

Filha do cantor Gilberto Gil, Bela Gil participou da equipe de transição de governo, no grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela esteve na posse de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro e também foi uma das autoras do cardápio oferecido a convidados no Palácio do Itamaraty.

A chef assinou a única bebida descrita no cardápio: gim tônica com flor de clitória, que serve em seu restaurante Camelia Ododo, por R$ 43.

No primeiro governo Lula, Gilberto Gil foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008.