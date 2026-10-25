Apuração do 2º turno em Tocantins: veja o resultado para presidente em tempo real

RESUMO ＋

Os eleitores do Tocantins vão às urnas no domingo, 25 de outubro, para votar no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O estado tem mais de 1 milhão de eleitores aptos a votar, e a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário local. A apuração dos votos será realizada pela Justiça Eleitoral, com divulgação dos resultados parciais pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores do Tocantins vão às urnas neste domingo, 25, para escolher o próximo presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. O estado tem mais de 1 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, que é o mesmo do Tocantins, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração no Tocantins será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando no Tocantins?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Tocantins conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Perguntas frequentes

Que horas começa e termina a votação no segundo turno de 2026? ＋

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, que também é o horário local do Tocantins.

Quando será o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no domingo, 25 de outubro. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

Como funciona a apuração dos votos nas eleições? ＋

Após o encerramento da votação, os dados das urnas eletrônicas são enviados ao sistema de totalização da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados parciais conforme os votos são contabilizados. Os números podem mudar até a conclusão da apuração.

Onde acompanhar o resultado das eleições de 2026 em tempo real? ＋

Os eleitores podem acompanhar a apuração das eleições de 2026 pelo painel de resultados da EXAME, atualizado conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE. Também é possível consultar a apuração presidencial no Tocantins.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno de 2026? ＋

Segundo as informações apresentadas para a disputa presidencial de 2026, os candidatos são Flávio Bolsonaro (PL), número 22, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), número 13.

Quando começa a divulgação dos resultados das eleições de 2026? ＋

A divulgação dos resultados ocorre após o encerramento da votação, às 17h pelo horário de Brasília, o mesmo horário do Tocantins. Os números são atualizados conforme o TSE recebe e totaliza os dados das urnas eletrônicas.

O resultado da eleição presidencial no Tocantins define quem será o presidente? ＋

Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todo o Brasil, além dos votos de brasileiros que votam no exterior. O resultado do Tocantins mostra a preferência dos eleitores do estado, mas a definição do presidente depende da totalização nacional dos votos.