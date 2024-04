Após reclamação de estudantes, convocação de lista de espera do Fies é prorrogada até 17 de maio

Após candidatos que se inscreveram no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 1º semestre de 2024 reclamarem de erros do Ministério da Educação (MEC) no processo seletivo, a pasta prorrogou para o dia 17 de maio o prazo final para as convocações da lista de espera. A divulgação das listagens começou no dia 28 março e se encerraria nesta terça-feira, 30.

Os estudantes relataram falhas técnicas, demora excessiva na fila de espera e outros problemas que, na visão deles, exigiriam uma ampliação do prazo de inscrições. Em reunião com o MEC, a União Nacional dos Estudantes (UNE) também apresentou a demanda e requereu a prorrogação do prazo.

Segundo a presidente da UNE, Manuella Mirella, alguns candidatos alegaram ainda que a mesma pessoa está sendo aprovada em mais de uma opção de curso, algo vetado pelo edital. Ela relatou, no entanto, que o MEC negou a existência de erros no sistema do Fies.

"Também nos foi falado que existia um atraso na lista de espera muito por conta do retorno das faculdades, mas que agora a listagem está rodando normalmente. Pedimos essa ampliação porque os estudantes não podem pagar por esses problemas", disse Manuella.

Em nota, o ministério informou que na noite da última quarta-feira, 24, realizou mais uma convocação de estudantes que concorrem a vagas do Fies.

"Do dia 28 de março até agora, a pasta já promoveu cinco chamadas de candidatos em lista de espera do programa. A prorrogação atende às solicitações dos estudantes que demandam oportunidades de ingressar na educação superior com um financiamento subsidiado pelo governo federal", completou o comunicado.

Convocação Fies 2024

O candidato é pré-selecionado na lista de espera quando a vaga que já havia sido destinada a outro candidato durante convocações anteriores volta para o sistema por não ter sido ocupada naquela ocasião. Dessa forma, essa mesma vaga é ofertada para o próximo estudante da lista de espera, de acordo com a ordem de classificação. A não ocupação da vaga ocorre quando o pré-selecionado não consegue concluir quaisquer das etapas que antecedem a assinatura do contrato ou até mesmo por não manter o interesse pela vaga.

Em 2024, o Fies oferece 112.168 vagas, sendo que, para o primeiro semestre, foram ofertadas 67.301. As vagas eventualmente não ocupadas nessa edição do primeiro semestre serão ofertadas, novamente, no processo seletivo do segundo semestre deste ano, cuja oferta prevista é de mais de 44 mil novas vagas.