Anvisa decide ampliar validade da vacina da Janssen contra a covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ampliou a validade da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson&Johnson, de três para quatro meses e meio, sob condições de armazenamento de 2° a 8° C. A decisão ocorreu em uma reunião dos diretores nesta segunda-feira, 14, e vai no mesmo sentido do que já tinha decidido a FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos.

Entenda como o avanço da vacinação afeta seus investimentos. Aprenda com a EXAME Academy

As primeiras doses da vacina contra covid-19 da Janssen estavam previstas para chegar ao Brasil nesta terça-feira, 15, mas vão atrasar, como confirmou EXAME junto ao Ministério da Saúde. As doses estavam próximas do prazo de validade, de 27 de junho, e, por isso, seriam entregues somente às capitais. O prazo maior dá mais segurança para a distribuição.

"A pasta aguarda confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas", informou o ministério em nota.

De acordo com a Anvisa, a empresa solicitou, no dia 10 de junho, alteração de prazo de validade para a autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, da vacina contra o coronavírus. O uso emergencial está permitido desde o dia 31 de março.

A diretora da Anvisa, Meiruze Freitas, destaca que considerando o cenário pandêmico atual, essa decisão é mais uma tempestiva e célere ação regulatória que permitirá a imediata ampliação do acesso a essa tão importante opção vacinal.

Esta vacina é a única aprovada pela Anvisa em dose única, e quando armazenada entre temperaturas de -25°C e -15° C, possui prazo de validade de 24 meses, a partir da data de fabricação.