Alesp aprova projeto de Tarcísio que cria escolas cívico-militares

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na noite desta terça-feira, 21, o projeto de lei apresentado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que cria escolas cívico-militares no Estado. O texto passou com 54 votos a favor e 21 contra e segue para sanção do governador.

A sessão foi tumultuada e chegou a ser suspensa, por causa da invasão do plenário da Alesp por estudantes. Ao menos três pessoas foram contidas quando já estavam na área utilizada pelos deputados para discutir e votar propostas. Os policiais usaram cassetetes contra os manifestantes.

Segundo uma nota divulgada pela bancada da federação PT-PV-PCdoB sete estudantes foram detidos. A Alesp não confirmou o número, mas informou que os invasores do plenário foram encaminhados para a Polícia Civil.