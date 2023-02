Acompanhe ao vivo a eleição para presidente da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados inicia nesta quarta-feira, 1º, os trabalhos de 2023 com a posse dos 513 parlamentares eleitos em outubro de 2022 e a eleição de presidente da Casa e nomes da Mesa Diretora.

A posse dos Deputados acontece às 10h. Cada parlamentar é chamado individualmente para prestar o juramento. A chamada começa pela região Norte e termina com a região Sul. Dentro de cada unidade da Federação, os parlamentares são anunciados em ordem alfabética.

Depois desse compromisso, é feita a chamada e cada deputado, de pé, ratifica essa declaração, dizendo: ‘Assim o prometo’, permanecendo os demais sentados e em silêncio”.

Após a sessão de posse, os parlamentares vão participar da sessão de eleição do presidente da Câmara e da Mesa Diretora, que está prevista para as 16h30. O mandato do presidente é de dois anos.

Para vencer em primeiro turno, o candidato precisa dos votos da maioria absoluta dos deputados que estiverem na sessão — ou seja, metade dos presentes mais um. Se os 513 participarem, serão necessários 257 votos.

Quem disputa a presidência da Câmara dos Deputados

Atual presidente da Casa, Arthur Lira busca a reeleição. Ele conta com o apoio de 20 legendas -- entre elas, o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apenas o PSol, o Novo e a Rede, que somam 17 deputados, se manifestaram contra a reeleição do parlamentar alagoano. Aliados de Lira dizem ter certeza que ele terá mais de 400 votos.

O único candidato declarado para enfrentar o atual presidente é o deputado Chico Alencar (PSol-RJ). Ele, porém, está em um partido com apenas 12 deputados e não conta com o apoio de outras siglas de esquerda.

O que é a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados

A Mesa é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com o Senado.

A Mesa Diretora compõe-se da Presidência (presidente e dois vice-presidentes) e da Secretaria — formada por quatro secretários e quatro suplentes.