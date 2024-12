Acidente na Rodovia dos Bandeirantes deixa 4 mortos; trecho no Km 55 está interditado

Um acidente grave foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 5, entre um caminhão e um veículo utilitário no Km 55 da Rodovia dos Bandeirantes, na altura da cidade de Jundiaí. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a ocorrência aconteceu por volta das 4h30.

Ainda de acordo com os bombeiros, quatro pessoas faleceram durante o resgate, outras três foram retiradas das ferragens e há 7 vítimas.

Em nota publicada no site, a CCR Autoban, concessionária que administra o trecho, o tráfego de veículos está interditado na SP-348 no sentido capital-interior e os motoristas devem utilizar o desvio no Km 47.

Em atualização