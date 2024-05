70% dos brasileiros acreditam que tragédia no RS poderia ter sido evitada, diz Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira mostra que os brasileiros avaliam positivamente a atuação da prefeitura de Porto Alegre (59%), do governo do estado (54%) e do governo federal (53%) no enfrentamento das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os brasileiros também avaliam positivamente a atuação da população local (88%), de artistas e influenciadores (73%), de lideranças locais (72%), das igrejas (70%) e das empresas (65%), mostrando como o país está comovido com a tragédia climática que assola o estado gaúcho.

1/ Pesquisa Genial/Quaest inédita publicada hoje mostra que os brasileiros avaliam positivamente a atuação da prefeitura de Porto Alegre (59%), do governo do estado (54%) e do governo federal (53%) no enfrentamento das enchentes no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/UpEuSnSs2F — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) May 9, 2024



A pesquisa constatou ainda que a maioria dos brasileiros (70%) acreditam que a tragédia no Rio Grande do Sul poderia ter sido evitada com obras e investimentos em infraestrutura. Apenas 30% acreditam que nada poderia ter sido feito.

Outro ponto da pesquisa mostra que a relação entre as enchentes e a conscientização a respeito das mudanças climáticas é direta: 64% afirmam que essa ligação é total e 30%, parcial. Assim, mais de 90% dos brasileiros reconhecem a existência e os efeitos de mudanças climáticas no país.

Um destaque da pesquisa foi a mudança de percepção entre mudanças climáticas e a ação humana. Caiu de 73% para 58% quem acredita que as mudanças climáticas acontecem como consequência da ação humana. Enquanto isso, cresceu de 7% para 27% quem acredita que foram vários fatores combinados para as tragédias climáticas.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.045 brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados do país. O grau de confiabilidade é de 95% e a margem de erro geral é de 2,2 pontos percentuais.