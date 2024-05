Chuvas no RS: como está o nível do Guaíba?

Após um dia de queda constante, superior a 1 centímetro por hora, o nível do Guaíba voltou a subir na manhã desta quinta-feira, 9, na capital gaúcha. De acordo com a última medição do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic Porto Alegre), divulgada nesta quarta-feira, 8, a cota do curso d'água estava em 5,03 metros.

Na manhã de quarta, o Guaíba começou o dia com 5,28 metros até encerrar o dia em 5,03 metros. No domingo, o nível do lago chegou a 5,35 metros.

Entretanto, na manhã de hoje, a informação obtida por meio da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Agência Nacional de Águas (ANA) mostra que o nível subiu para três centímetros, chegando a 5,06 metros.

O volume de águas no Guaíba voltou a aumentar depois da ocorrência de chuvas na região. A Prefeitura de Porto Alegre chegou a pedir na tarde desta quarta-feira a suspensão de operações de resgate por meio de barcos na zona metropolitana.

A solicitação foi motivada pelas chuvas na região, com possíveis descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h nas próximas horas. A capital gaúcha enfrenta enchentes desde a última semana. Ao todo, o Rio Grande do Sul contabiliza 100 mortes decorrentes dos temporais.