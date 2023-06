Qual é o maior produtor de café do mundo?

O Brasil é amplamente reconhecido como o maior produtor de café do mundo. Com uma longa tradição e uma indústria cafeeira robusta, o país exerce um papel fundamental no mercado global de café. Anualmente, o Brasil produz cerca de três milhões de toneladas de café, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Essa quantidade representa uma parcela significativa da produção global do grão.

As regiões brasileiras de destaque na produção de café são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná, que oferecem condições climáticas e de temperatura ideais para o cultivo do café. No entanto, outras localidades como Rondônia e Bahia também têm chamado a atenção pela produção de qualidade. Essas áreas possuem uma combinação favorável de solo, altitude e clima que contribuem para o desenvolvimento ideal do cafezal.



Entre as principais variedades de café, destacam-se arábica e canéfora -- este composto pelo tipos conilon e robusta. Para cada variedade, produtores brasileiros utilizam diferentes técnicas de cultivo, colheita e processamento para garantir sabor e consistência que atendam as indústrias.

É importante destacar que a posição dos países na produção de café pode variar ao longo do tempo, devido a fatores como mudanças climáticas, condições de mercado e políticas agrícolas. Portanto, é sempre recomendável consultar fontes atualizadas para obter informações precisas sobre a produção de café em todo o mundo.

Ranking dos 5 maiores produtores de café do mundo

Além do Brasil, outros países também são importantes produtores de café. O Vietnã ocupa o segundo lugar na lista dos maiores produtores de café do mundo, com uma produção anual de aproximadamente 1.460.800 toneladas. A Colômbia, a Indonésia e a Etiópia também têm presença significativa na produção global de café.

Vários países têm uma indústria de café significativa, mas existem cinco países em destaque como os maiores produtores do mundo. Aqui está o ranking dos cinco maiores produtores de café, de acordo com a Organização Internacional do Café.

Brasil: O maior produtor de café do mundo. Com uma longa tradição no cultivo e exportação de café, o país tem condições climáticas e geográficas ideais para o cultivo em larga escala. Em 2022, o Brasil foi responsável por uma produção significativa, representando cerca de 33% da produção mundial de café. Além disso, suas exportações de café totalizaram US$ 5,1 bilhões nesse ano. Vietnã: O país é conhecido por sua produção em grande escala, especialmente de café robusta. Em 2022, suas exportações de café alcançaram US$ 3,4 bilhões, o que destaca a do Vietnã no mercado global de café. Colômbia: Famoso por sua produção de café arábica de alta qualidade, o país da América do Sul possui condições geográficas únicas, incluindo altitudes elevadas e climas favoráveis, que contribuem para o cultivo de café de alta qualidade. Em 2022, suas exportações de café atingiram a marca de US$ 2 bilhões. Indonésia: O país é conhecido por seu café robusta, amplamente utilizado para a produção de café solúvel, para consumo instantâneo. A Indonésia tem uma longa tradição no cultivo de café e suas exportações em 2022 alcançaram US$ 1,6 bilhão. Etiópia: Considerada o berço do café, foi na Etiópia que o grão foi descoberto. O país tem uma rica herança e uma diversificada variedade de cafés. Em 2022, suas exportações totalizaram US$ 889 milhões.

Qual estado do Brasil é o maior produtor de café?

O estado do Brasil reconhecido como o maior produtor de café é Minas Gerais. Se Minas Gerais fosse um país, o estado seria o maior produtor de café do mundo.

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Minas Gerais lidera o ranking dos estados produtores de café. Ele possui uma longa tradição na produção de café e abriga algumas das regiões cafeeiras mais importantes do país, como o Cerrado, o Triângulo Mineiro, a Mantiqueira e o Sul de Minas.

Em 2022, o estado produziu 22 milhões de sacas de 60 quilos, na maior área cultivada com café no país, ocupando 1,3 milhão de hectares. Isso equivale a aproximadamente 54% da área total de produção do grão no Brasil. Veja outros números da representatividade do café em Minas Gerais: