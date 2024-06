Plano Safra 2024/25: ministro confirma lançamento para semana que vem; veja data

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, confirmou nesta quarta-feira, 19, que o lançamento do Plano Safra 2024/25 acontecerá na próxima quarta-feira, 26. Em conversa com jornalistas, Fávaro afirmou que o Plano Safra "será recorde e ainda maior" do que o disponibilizado no ano passado.

Segundo o ministro, a proposta que será apresentada na próxima semana está sendo ajustada em colaboração com deputados da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) e representantes do setor produtivo.

Leilão de arroz

Nesta quarta-feira, o ministro foi sabatinado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados para explicar sobre os estoques públicos de arroz e a necessidade de importar o cereal.

Durante as quatro horas de sessão, Fávaro defendeu novamente a medida, citando as chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul como causa do aumento de preços, o que justificaria a importação.

“Ao tentarmos comprar 100 mil toneladas diante das dificuldades de logística do Rio Grande do Sul, o valor dava para apenas 70 mil toneladas. Se não foi ataque especulativo, o que foi? O que o governo deveria fazer”, questionou o ministro.

O presidente da Comissão e vice-líder da oposição, deputado Evair de Melo (PP-ES), vê indícios de corrupção e defende a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). "Identificamos a ponta de um novelo que o próprio governo sugere investigar. Precisamos instalar uma CPI. Parece que a Conab é uma operadora de grandes interesses obscuros", afirmou o parlamentar à Exame.