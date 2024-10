Mapa proíbe venda de mais 12 marcas de azeite de oliva; saiba quais são

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou nesta terça-feira, 22, a proibição da venda de 12 marcas de azeite de oliva por causa de fraude.

De acordo com a pasta, os produtos foram desclassificados por não atenderem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/2012, sendo considerados impróprios para consumo.

As análises identificaram a presença de outros óleos vegetais não especificados na composição dos azeites, comprometendo tanto a qualidade quanto a segurança dos produtos. Além disso, esses itens representam um risco à saúde dos consumidores, devido à falta de transparência sobre a origem desses óleos.

Algumas das empresas responsáveis por essas marcas têm CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal, reforçando a suspeita de fraude — a venda desses produtos constitui uma infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a comercializá-los poderão ser responsabilizados.

Azeite de oliva fraudado

No início do mês, o Mapa retirou 11 marcas de azeite de circulação por causa de irregularidades. No final de setembro, as marcas Serrano e Cordilheira foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e as análises físico-químicas realizadas pelo Mapa corroboram a fraude dos produtos.

Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo, ficando atrás apenas do pescado.

Para evitar fraudes na compra de azeite, diz a pasta, é importante tomar precauções: desconfie de preços muito abaixo da média, evite comprar azeite a granel, verifique a data de validade e os ingredientes, e prefira produtos com a data de envase mais recente.

Marcas de azeite proibidas pelo Mapa

Marca Lote Possui Registro no MAPA? Irregularidade Encontrada Grego Santorini Todos os lotes Não CNPJ suspenso junto à Receita Federal La Ventosa Todos os lotes Não CNPJ suspenso junto à Receita Federal La Ventosa Todos os lotes Não Produto desclassificado Alonso Todos os lotes Não Produto em análise Quintas D'Oliveira Todos os lotes Não Produto desclassificado Olivas del Tango 24014 Não Produto desclassificado Vila Real EV07095VR (various) Sim Produto desclassificado Quinta de Aveiro 272/08/2023 Não Produto desclassificado Vincenzo 19227 Sim Produto desclassificado Don Alejandro 19224 Sim Produto desclassificado Almazara Todos os lotes Não Produto desclassificado Escarpas das Oliveiras Todos os lotes Não Produto desclassificado Garcia Torres 24013 Não Produto desclassificado