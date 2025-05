Giro do dia: o agro e o PIB, Embraer e a recuperação da Azul, a capital do ovo e o peso do IOF

Perdeu algum fato importante nesta quinta-feira? Veja então o que rolou neste 29 de maio de 2025:

Agro deve impulsionar crescimento do PIB no 1º trimestre; veja o que esperar

Fazenda Colombo: Secretaria de Agricultura estuda a instalação de novos bancos de material genético em parceria com a Fapesp (Fazenda Colombo/Divulgação)

A economia brasileira deve apresentar um crescimento forte no primeiro semestre, com destaque para o resultado do agronegócio, segundo economistas e relatórios consultados pela EXAME. O dado será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 30, às 9h.

Por que a recuperação judicial da Azul não deve pesar sobre a Embraer

O pedido de recuperação judicial da Azul trouxe aos investidores dúvidas sobre os impactos para a Embraer. A companhia tem uma frota formada majoritariamente por aeronaves da fabricante brasileira.

550 galinhas por pessoa: como a gripe aviária mudou os planos da 'capital do ovo'

Bastos: município, o maior produtor de ovos do estado e um dos maiores do país, tem na avicultura 70% de sua base econômica. (BASTOS/Divulgação)

Bastos, município no interior de São Paulo, carrega o título de capital nacional do ovo. A cidade e seu entorno, que ficam a 430 quilômetros da capital, são responsáveis, anualmente, pela produção de 6,6 bilhões de unidades de ovo, cerca de 11,5% da produção total do estado, segundo dados da Associação Brasileira da Proteína Animal (ABPA).

Stuhlberger, do Verde: ‘IOF foi uma aula gratuita do que o PT pensa de nós’

Scary’ – ou, em bom português, assustador. Foi assim que Luis Stuhlberger, gestor do Fundo Verde, definiu o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) trazido na semana passada pelo governo Lula. O superlativo ficou evidente na imagem escolhida para ilustrar o tema numa longa apresentação de duas horas sobre a economia global e doméstica no Investor Day do seu lendário multimercado.