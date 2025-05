Ações da Gol (GOLL4) disparam após acionistas aprovarem plano de saída do Chapter 11

As ações da Gol (GOLL4) dispararam na tarde desta sexta-feira, 30. Perto das 15h, os papéis subiam mais de 22%. Mais cedo, a companhia informou que seus acionistas aprovaram o plano apresentado para a saída do Chapter 11, o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos.

A decisão foi tomada em assembleia-geral extraordinária e assembleia especial de preferencialistas, nas quais os acionistas aprovaram todas as matérias propostas. Isso inclui um aumento de capital por meio da conversão de créditos devidos pela companhia em ações. A operação está estruturada para levantar, no mínimo, R$ 5,34 bilhões e, no máximo, R$ 19,24 bilhões.

A capitalização envolve a emissão de um volume extraordinário de 3,6 trilhões a 13,1 trilhões de ações ordinárias, além de 430 bilhões a 1,5 trilhão de preferenciais.

O preço de emissão foi fixado em R$ 0,0002857142 para ações ordinárias e R$ 0,01 para preferenciais.

"As aprovações que recebemos hoje representam um dos marcos finais do nosso processo supervisionado pelo tribunal, abrindo caminho para a conclusão da nossa reestruturação no curto prazo”, afirmou Celso Ferrer, CEO da Gol em comunicado enviado ao mercado.

O Chapter 11 da Gol

A Gol entrou com pedido em janeiro de 2024, com dívida bruta de R$ 23,7 bilhões, tendo seu plano aprovado pela Justiça em maio de 2025.

Durante a reestruturação, a Gol conseguiu captar cerca de US$ 1,9 bilhão, valor utilizado para quitar o processo, diminuir substancialmente seu endividamento e reforçar sua saúde financeira e operacional.

A empresa também obteve redução de cerca de US$ 1,6 bilhão em dívidas financeiras e US$ 800 milhões em outras obrigações, por meio de acordos com credores e conversões em capital.

Além disso, a Gol firmou acordos com o governo brasileiro para reduzir impostos governamentais não pagos, contingências e outros passivos em aproximadamente US$ 750 milhões e gerar aproximadamente US$ 184 milhões de liquidez até 2029.

Um marco relevante do processo foi a negociação de pacotes de concessões no valor total de US$ 1,1 bilhão com arrendadores.

No primeiro trimestre de 2025, a companhia aérea registrou uma dívida bruta total de R$ 33,2 bilhões, representando um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2024.

O crescimento foi impulsionado principalmente pela desvalorização cambial e pelo saldo remanescente do financiamento DIP Loan (Debtor-in-Possession Loan), captado durante o processo de reestruturação sob o Chapter 11 nos Estados Unidos.

A composição dessa dívida inclui aproximadamente R$ 22 bilhões em empréstimos e financiamentos, dos quais R$ 5,1 bilhões referem-se ao DIP Loan, e cerca de R$ 11,3 bilhões em passivos de arrendamentos de aeronaves.

A expectativa é que a GOL saia do Chapter 11 em junho de 2025, com uma posição de liquidez de US$ 900 milhões, alavancagem reduzida, 5,4 vezes no momento da saída, e meta de alcançar alavancagem líquida de 2,9 vezes até o fim de 2027.