Exportações de café caem 28% em julho, mas preços altos garantem receita recorde

As exportações brasileiras de café somaram 2,733 milhões de sacas de 60 quilos em julho, primeiro mês da safra 2025/26, recuo de 27,6% frente ao mesmo mês de 2024, segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) divulgados nesta terça-feira, 12.

Segundo Márcio Ferreira, presidente do Cecafé, a retração já era esperada, após exportações recordes em 2024, estoques reduzidos e uma safra sem excedentes, com o potencial produtivo total impactado pelo clima.

Apesar do menor volume, o faturamento de julho atingiu US$ 1,033 bilhão, alta de 10,4% e recorde histórico para o mês. Ferreira destacou que o resultado foi sustentado pelos preços elevados no mercado internacional, influenciados pelo equilíbrio frágil entre oferta e demanda ou até por um leve déficit na disponibilidade global de café.

Exportações até julho

De janeiro a julho, o Brasil exportou 22,150 milhões de sacas, queda de 21,4% na comparação anual. O faturamento, porém, cresceu 36%, chegando a US$ 8,555 bilhões, também o maior valor já registrado para o período.

Os Estados Unidos seguem como principal comprador, com 3,713 milhões de sacas importadas nos sete primeiros meses de 2025, queda de 17,9% sobre igual intervalo de 2024, o equivalente a 16,8% das exportações brasileiras no período.

Ferreira afirmou que o impacto do tarifaço de 50% imposto pelo governo americano só deverá ser sentido a partir de agosto, quando a medida passou a valer.

Na sequência, a Alemanha importou 2,656 milhões de sacas, redução de 34,1% em relação ao mesmo período do ano passado. A Itália adquiriu 1,733 milhão de sacas (-21,9%), o Japão importou 1,459 milhão (+11,5%) e a Bélgica, 1,374 milhão (-49,4%).

Principais variedades

O arábica foi a variedade mais exportada, com 17,94 milhões de sacas entre janeiro e julho (-13,3%), representando 81% do total embarcado.

O café solúvel respondeu por 2,229 milhões de sacas (10,1%), seguido pelo canéfora (conilon e robusta), com 1,949 milhão (8,8%), e pelo café torrado e moído, com 31.755 sacas (0,1%).

Os cafés com certificação de sustentabilidade ou qualidade superior representaram 21,5% das exportações no acumulado do ano, com 4,759 milhões de sacas (-8,8%). O preço médio foi de US$ 425,78 por saca, gerando receita de US$ 2,026 bilhões, alta de 57,8%.

Os EUA também lideraram a compra de cafés especiais, com 871.972 sacas (18,3% do total), seguidos por Alemanha (12,7%), Bélgica (11,2%), Holanda (7,7%) e Itália (6,2%).