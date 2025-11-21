EXAME Agro

Donna FIV CIAV: vaca nelore quebra recorde mundial e é avaliada em R$ 54 mi

Cantor Murilo Huff e banda Traia Veia adquirem 25% do pacote genético do animal, o equivalente a R$ 13,5 milhões

Donna FIV CIAV foi avaliada em R$ 54 milhões (Divulgação/Programa Leilões)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16h10.

A pecuária brasileira acaba de registrar um marco histórico. No Leilão Cataratas Collection, em Foz do Iguaçu, a vaca nelore Donna FIV CIAV alcançou a impressionante avaliação de R$ 54 milhões - a maior já registrada no mundo em um evento agropecuário. É a primeira vez que o valor ultrapassa a faixa dos R$ 50 milhões.

O montante também dobra o recorde anterior da raça, pertencente à Parla FIV AJJ, vendida por R$ 27 milhões em maio. Donna, nascida em Londrina (PR), é justamente filha de Parla com o touro Big Ben da Santa Nice, combinação genética que explica parte do interesse no animal, hoje considerado uma das matrizes mais produtivas do país.

"Ela não é só uma vaca, é uma das empresas mais rentáveis do Brasil. Filha após filha, ela entrega produção, volume, qualidade e rentabilidade incomparáveis", destacou Heitor Lutti Pinheiro Machado, da SAP Assessoria.

A negociação envolveu a venda de 25% de seu pacote genético, arrematado por R$ 13,5 milhões por dois novos investidores: Nelore Huff, do cantor Murilo Huff, e Nelore Traia Veia, da banda sertaneja Traia Veia. Eles passam a dividir a propriedade com Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Mata Velha e Nelore LMC.

O empresário que ajudou a fundar um mercado de R$ 987 bilhões

Segundo organizadores do leilão, Donna acumula resultados expressivos: produção comprovada com 20 reprodutores diferentes e títulos como Medalha de Ouro de Melhor Matriz do Ranking Nacional 2024 e campeonatos de Progênie de Mãe na Expozebu e Expoinel.

O recorde registrado no Cataratas Collection reforça a valorização da pecuária de elite no Brasil. O país, maior exportador global de carne bovina, tem ampliado investimentos em genética para aumentar a produtividade, qualidade do rebanho e competitividade internacional.

