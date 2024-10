Danone no Brasil nega interrupção de compra de soja brasileira após fala de CFO na França

Depois de o diretor financeiro da Danone na França, Jurgen Esser, afirmar à agência de notícias Reuters que a empresa parou de comprar soja brasileira e que passou a adquirir o grão de países asiáticos, a filial da Danone no Brasil emitiu um comunicado nesta terça-feira, 29, dizendo que “a informação não procede”.

A companhia ressaltou que “continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais”.

A decisão da gigante de laticínios ocorre em meio a discussões para a prorrogação por 12 meses do prazo para que a lei antidesmatamento da União Europeia (UE) entre em vigor – a nova lei europeia barra importações de produtos originários de terras desmatadas, legal ou ilegalmente, e exige que os exportadores comprovem a origem dos produtos com rastreamento da cadeia produtiva.

Inicialmente, a legislação deveria entrar em vigor em 30 de dezembro deste ano; no entanto, após forte pressão de países produtores de commodities, incluindo o Brasil, a implementação deve ser adiada – o adiamento, entretanto, ainda depende de aprovação do Parlamento Europeu.

A fala do CFO da empresa gerou uma reação em cadeia no agronegócio brasileiro. Mais cedo, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), rebateu as declarações de Esser, classificando-as como “posturas intempestivas e descabidas anunciadas por empresas europeias”. Em comunicado, o Mapa afirmou que o país possui “uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo”.

A pasta também classificou as regras da nova lei antidesmatamento europeia como "arbitrárias, unilaterais e punitivas" e salientou que a produção sustentável e as negociações internacionais devem ser baseadas "na confiança mútua e no respeito à soberania e à diversidade de soluções nacionais".

Além do governo brasileiro, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), organização dos que representa o setor no país, se posicionou contra a decisão da empresa. Em nota, a entidade afirmou que ela é uma "demonstração de desconhecimento do processo produtivo no Brasil e um ato discriminatório contra o Brasil e sua soberania". "O boicote adotado pela multinacional francesa já traz prejuízos para o Brasil e para os brasileiros", diz o comunicado. 1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)