Colheita de uva niagara começa em Pirapora com expectativas positivas, informa Cepea

O Hortifruti/Cepea informou nesta terça-feira, 18, que a colheita da uva niagara teve início na segunda semana de junho em Pirapora, Minas Gerais.

De acordo com o órgão, os produtores estão otimistas com a possibilidade de obter melhores preços para esta safra, baseados nas tendências positivas observadas em outras regiões, o que pode resultar em margens de lucro mais favoráveis.

No entanto, a qualidade das uvas em algumas lavouras ainda levanta dúvidas devido às altas temperaturas registradas no último mês.

Os agricultores esperam que a situação melhore nos próximos dias com a chegada de temperaturas mais amenas, favorecendo o desenvolvimento dos frutos.

Colheita em São Paulo

Em paralelo, a colheita da safrinha da uva rústica em São Paulo, nas áreas de Louveira, Indaiatuba e Porto Feliz, está se aproximando do fim. Isso pode reduzir a concorrência com Pirapora, deixando o mercado dividido apenas com Jales, cuja colheita está prevista para começar em julho – a dinâmica promete beneficiar ainda mais os produtores de Minas Gerais.