Broto, do BB, anuncia Evaldo Gonçalo como novo CEO

A plataforma Broto, do Banco do Brasil, voltada para o agronegócio, anunciou nesta quarta-feira, 18, a nomeação de Evaldo Gonçalo como seu novo CEO – a mudança ocorre 40 dias após a saída de Michel Samaha, e Gonçalo assume a função imediatamente. O anúncio oficial deve ocorrer na tarde desta quarta-feira.

Criada em julho de 2020 como um dos braços da Brasilseg, seguradora do Banco do Brasil, o Broto tem como foco a contratação de seguros agrícolas, direcionada principalmente a pequenos e médios produtores rurais, com ênfase no produtor familiar.

José Evaldo Gonçalo é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e possui doutorado em Engenharia de Automação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Com experiência na administração pública, Gonçalo foi secretário de Transportes de Diadema até 2022, além de ter ocupado cargos em Guarulhos, São Paulo e na SP Trans, nas gestões de Marta Suplicy e Fernando Haddad.

Gonçalo assume o comando da Broto em um momento estratégico, com o lançamento da comercialização via barter, uma operação tradicional entre produtores rurais e empresas de insumos. No barter, o agricultor recebe insumos como sementes e fertilizantes e paga com sua produção agrícola, geralmente em sacas.

O lançamento do Clube Broto, um fundo que oferecerá acesso a tecnologias agrícolas com curadoria especializada, previsto para este mês, foi adiado para outubro, segundo fontes próximas ao assunto.