Caixa e BB somam mais de R$ 1 milhão em concessão em novo empréstimo consignado para trabalhador

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) já desembolsaram R$ 1,1 bilhão em operações do novo modelo de crédito consignado para trabalhadores do setor privado no regime CLT desde que a modalidade começou a funcionar, no dia 21.

Segundo nota da Caixa divulgada nesta segunda, o banco estatal contratou mais de R$ 500 milhões da nova modalidade do consignado. O BB, por sua vez, contratou mais de R$ 600 milhões, conforme anunciado no sábado.

Foram contratadas operações em mais de 3 mil municípios de todas as regiões do país.

No total, segundo os últimos dados do Ministério do Trabalho, já foram emprestados mais de R$ 1,2 bilhão nos primeiros sete dias de vigência da medida.

As condições de oferta, segundo o BB, envolvem atributos relacionados ao valor e o prazo de cada empréstimo, a combinação integrada das variáveis, informações e perfil das empresas e dos trabalhadores em cada relação de vínculo e a observância das políticas de crédito.

As operações da Caixa foram feitas por mais de 40 mil clientes, com um ticket médio de contratação de R$ 12 mil e o prazo médio de 44 meses.

O trabalhador pode optar por oferecer até 10% do FGTS como garantia ou 100% da multa rescisória, mas também tem a opção de não apresentar garantias. Com essas informações, a instituição financeira analisa o risco e define a concessão do crédito. Além disso, o trabalhador não pode comprometer mais de 35% de sua renda com as parcelas mensais.

Caso o trabalhador desista do empréstimo, ele terá um prazo de 7 dias corridos, a partir do recebimento do crédito, para devolver o valor total às instituições financeiras. Além disso, poderá realizar a portabilidade de um empréstimo com juros mais altos para outro com taxas mais baixas. Caso tenha contratado o Crédito do Trabalhador e encontre uma instituição que ofereça condições mais vantajosas, também poderá migrar para a nova oferta.

Novo modelo

Na semana passada, os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, sob o regime CLT, passaram a ter acesso à nova plataforma do governo para facilitar a concessão de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamentos, batizada de Crédito do Trabalhador. A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada, um universo de 47 milhões de pessoas, além de assalariados microempreendedores individuais (MEI).

O empréstimo consignado permite o desconto das mensalidades diretamente na folha de pagamento, o que reduz o risco de inadimplência para os bancos e permite uma taxa de juros mais baixa. O problema, porém, é que, no modelo atual, poucos trabalhadores com carteira assinada têm acesso à modalidade.

A prestação mensal do empréstimo não poderá ultrapassar 35% do salário do trabalhador.