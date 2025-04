Procurando emprego? Essas duas habilidades podem ajudar a vencer a concorrência, dizem especialistas

Dois em cada três diretores e executivos de alto escalão afirmam que não contratariam alguém sem habilidades em inteligência artificial.

O dado, extraído do Relatório Anual do Work Trend Index de 2024, elaborado pela Microsoft em parceria com o LinkedIn, mostra como a IA se consolidou não apenas como uma ferramenta de produtividade, mas como um diferencial essencial na carreira de qualquer profissional — independentemente do setor de atuação. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Com a IA presente em praticamente todos os ambientes de trabalho, os critérios de seleção mudaram. Saber utilizá-la deixou de ser um extra e passou a ser uma exigência.

“Aprender habilidades básicas de IA — como engenharia de prompt, aprendizado de máquina ou alfabetização de dados — é a melhor garantia de reduzir sua competitividade contra pessoas que podem ter mais experiência”, afirmou Aneesh Raman, diretor de oportunidades econômicas do LinkedIn.

Duas habilidades, em especial, estão no radar de recrutadores e podem aumentar significativamente as chances de contratação: engenharia de prompt e aprendizado de máquina.

Engenharia de prompt

A chamada engenharia de prompt é a capacidade de criar comandos precisos e estratégicos para obter respostas eficazes de ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT. A lógica é simples: a qualidade da resposta da IA depende diretamente da qualidade da pergunta feita.

Essa habilidade tem aplicação direta em praticamente todas as áreas — da análise de dados à criação de conteúdo, do jurídico ao marketing. Profissionais que dominam prompting conseguem explorar o potencial da IA para identificar padrões, acelerar processos, automatizar tarefas e até mesmo gerar insights que podem influenciar decisões estratégicas.

Aprendizado de máquina

O machine learning é outro pilar da inteligência artificial que vem ganhando espaço no ambiente corporativo. Trata-se de uma técnica que ensina os computadores a identificar padrões em grandes volumes de dados e realizar tarefas de forma autônoma, aprendendo com a experiência. De acordo com a IBM, é assim que a IA se aproxima da forma como os humanos aprendem.

A demanda por profissionais que compreendam e apliquem machine learning está em alta.

Segundo um relatório de dezembro de 2024 da Draup — plataforma americana especializada em soluções de IA para empresas — há uma crescente busca por talentos capazes de projetar e implementar modelos de aprendizado de máquina em diferentes frentes: de automação de processos à criação de chatbots, passando por análises preditivas e geração de relatórios inteligentes.

Leve seu conhecimento em IA para outro nível

Nesse novo cenário, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um aliado estratégico para quem deseja progredir profissionalmente. A diferença entre usar IA para simples tarefas e explorá-la como catalisador de novas formas de trabalhar pode ser o que separa o profissional comum daquele que realmente se destaca.

