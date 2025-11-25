EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Atraso no plantio da soja preocupa produtores sobre milho de 2ª safra

Demora neste momento ocorre nas regiões mais tardias, como o Rio Grande do Sul e os estados do Matopiba, diz consultoria

(Yara/Divulgação)

(Yara/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10h31.

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 10h33.

O atraso no plantio da soja da safra 2025/26 preocupa produtores brasileiros, já que a demora pode impactar negativamente a semeadura do milho de segunda safra em alguns estados. O milho de 2ª safra, também chamado de safrinha, é o milho plantado logo após a colheita da soja, usando a mesma área agrícola.

Segundo a consultoria agrícola AgRural, o plantio de soja atingiu 81% da área estimada para o Brasil até a última quinta-feira, 20. No mesmo período do ano passado, o índice era de 86%.

“O atraso neste momento ocorre nas regiões mais tardias, como o Rio Grande do Sul e os estados do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Entre as regiões que costumam plantar antes, Goiás é a que está atrasada. Para Goiás, Piauí e Maranhão, a preocupação é com a janela de 2026 do milho de segunda safra”, afirma Adriano Gomes, analista da AgRural.

Segundo o analista, em Goiás a lógica é simples: no Sudoeste do estado, a janela ideal para plantar o milho vai até 28 de fevereiro. Para que isso seja possível, a soja precisa ser semeada até 10 de novembro. Assim, a oleaginosa é colhida em fevereiro, liberando a área a tempo para que o milho seja plantado ainda dentro da janela considerada segura.

“Nessa região de Goiás, o plantio da soja ficou muito concentrado na primeira quinzena de novembro. Por isso, a margem de erro é pequena: se chover na colheita, por exemplo, o risco para o milho de segunda safra aumenta”, diz Gomes.

Goiás é um dos principais produtores de milho do Brasil. A previsão é de que a produção 2025/26 no estado ultrapasse 14 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No total, a produção brasileira deve atingir 139 milhões de toneladas.

Produção de soja no Brasil

As estimativas da Conab indicam que a produção de grãos do Brasil em 2025/26 deve superar o recorde da temporada anterior, atingindo 355 milhões de toneladas.

Desse total, 178 milhões de toneladas devem ser de soja. Para o milho, a projeção é de 139 milhões de toneladas.

Acompanhe tudo sobre:MilhoSafras agrícolasSafra 2025/2026Goiás

Mais de EXAME Agro

EUA registram segunda morte do ano ligada à gripe aviária

Falta de consenso no agro trava anúncio do Plano Clima na COP30

Preço do café cai após Trump revogar tarifas de 40% sobre grão brasileiro

Donna FIV CIAV: vaca nelore quebra recorde mundial e é avaliada em R$ 54 mi

Mais na Exame

Future of Money

Queda do bitcoin pode estar em 'fase final', segundo especialista do BTG

Marketing

Na contramão da Black Friday, Veja conserta tênis de graça em São Paulo

Brasil

Prisão de Bolsonaro acirra polarização no Brasil, diz André Mendonça, do STF

Um conteúdo Bússola

Como a inteligência artificial já pode ajudar no combate ao desperdício de alimentos?