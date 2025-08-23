Como o investimento público pode ser a 'receita' para potencializar o agro, segundo esse executivo

Os investimentos públicos no agronegócio podem potencializar o setor brasileiro. Essa é a avaliação de Sérgio Andrade, cientista político e diretor-executivo da Agenda Pública.

Uma pesquisa inédita, realizada pela Agenda Pública, mapeou os 50 municípios com maior produto interno bruto (PIB) agropecuário do Brasil, revelando um descompasso entre a riqueza gerada no campo e as condições de vida e infraestrutura desses locais.

Segundo o estudo, a riqueza e o desenvolvimento gerados pelo agro não se dividem de forma equitativa para todas as cidades.

“Investir em infraestrutura rural, como conectividade e qualidade das estradas, além de fomentar o acesso à assistência técnica e à capacitação de jovens, são estratégias essenciais para transformar a realidade desses municípios”, diz Andrade, em entrevista ao Agro em Pauta da EXAME.

O desempenho médio geral das cidades avaliadas ficou em 0,48, indican­do um nível de desenvolvimento médio, com ampla margem para melhorias em diversas áreas. Nenhum município alcançou a faixa “Alta” (≥ 0,60) no índice geral.

Para garantir que as variáveis, que podem ter escalas e unidades diferentes, sejam comparáveis, todos os dados foram colocados em uma escala de zero a 1. O índice final de cada município foi calculado a partir da média dos seis indicadores.

O Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) foi utilizado para avaliar a qualidade das condições de vida em diversos aspectos, como assistência técnica, infraestrutura, inclusão social e sustentabilidade ambiental.

O IDR dos 50 municípios ficou em 0,31 na média, número preocupante para um país com uma agropecuária tão robusta, diz o diretor.

A cidade de Sapezal, em Mato Grosso, um dos principais polos produtores de algodão do Brasil, com um índice de 0,43, se destaca no topo da lista, mostrando que é possível alavancar o desenvolvimento rural sem renunciar à sustentabilidade e à inclusão social.

Por sua vez, Correntina, na Bahia, com a menor pontuação do IDR, 0,20, exemplifica os problemas estruturais enfrentados por muitos desses municípios.

Para superar esses desafios, a pesquisa aponta soluções que envolvem tanto a gestão pública quanto o engajamento do setor privado.

A qualidade da gestão, incluindo transparência, capacidade de atrair investimentos e execução de políticas públicas adequadas voltadas para o agro, é um dos principais motores para o desenvolvimento dessas regiões, afirma Andrade.

Porém, a falta de recursos para investimentos públicos e a baixa capacidade tributária de muitos desses municípios são desafios adicionais.