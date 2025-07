Safra 25/26: governo promete novo seguro rural até setembro depois de bloqueio de R$ 445 milhões

O seguro rural da safra 2025/26 deve ser anunciado até setembro, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, nesta quinta-feira, 3.

Em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", Fávaro afirmou que ajustes serão feitos na proposta do seguro rural para a próxima temporada.

"Em agosto ou setembro, antes da safra de verão, já estaremos oferecendo aos produtores um novo modelo de seguro rural, que espero ser mais eficiente e tranquilo", disse.

Em junho, o governo bloqueou R$ 445 milhões do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) para cumprir a meta fiscal. O valor corresponde a quase metade do orçamento disponível para a iniciativa em 2025, que é de aproximadamente R$ 1 bilhão.

Novo seguro rural

Na entrevista, o ministro defendeu a integração do PSR com o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), mas ainda não apresentou detalhes sobre a proposta.

O Proagro, seguro público destinado a pequenos produtores e gerido pelo Banco Central (BC) tem previsão de R$ 5,7 bilhões para 2025.

Para Fávaro, se o seguro rural estivesse funcionando corretamente, não teria ocorrido o endividamento do Rio Grande do Sul, já que o seguro teria coberto os danos climáticos.

""O seguro rural precisa de mudanças. Se estivesse funcionando como deveria, o problema climático no Rio Grande do Sul estaria coberto", disse o ministro."

Ele também sugeriu a contratação de seguros paramétricos, baseados em índices e customizados conforme as necessidades dos produtores, como uma forma de ampliar a cobertura, especialmente em regiões onde os agricultores ainda não adotaram esse tipo de seguro.

Além disso, Fávaro reforçou a importância de universalizar o acesso ao seguro rural, defendendo a obrigatoriedade de sua contratação para os produtores que buscam financiamento subsidiado pelo Plano Safra.

Ele destacou que essa medida exigirá uma alteração legislativa no Congresso Nacional para garantir que a exigência não seja considerada uma venda casada no processo de liberação de crédito.

"Quem acessar crédito subsidiado pelo governo precisa contratar o seguro. Isso ampliará a base de contribuição e melhorará a cobertura do seguro", afirmou.

No Plano Safra 2025/26, anunciado na terça-feira, 2, esperava-se que o governo divulgasse os novos valores para o seguro rural, mas isso não ocorreu.