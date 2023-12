Do pasto ao baru: na COP28, um plano econômico para áreas recuperadas

Qual o próximo passo depois da recuperação das áreas de pastagens degradadas no Brasil?

Dubai, Emirados Árabes - A provocação é feita nos corredores da COP28, porque a diversificação de produções agrícolas pode cumprir duas funções simultâneas: contribuir para a saúde do solo e representar estratégia de mercado.

Assim como o mercado financeiro opera com uma carteira de investimentos variada, esta é a tese defendida por João Adrien, head de ESG Agro do Itaú BBA. Durante painel promovido pelo Pacto Global da ONU, ele cita o dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) de que 2% dos imóveis rurais concentram 50% do Valor Bruto da Produção.

Leia também: Na COP28, sistemas alimentares e agricultura regenerativa ganham espaço inédito

"O que fazer com os outros 98%? É preciso inseri-los em novas cadeias produtivas, e talvez a soja e a pecuaria não sejam solução para todo mundo. É até bom que não seja, para trazer diversidade e consolidar novos modelos produtivos", afirma.

Francine Leal, chairman da Vitrine da Biodiversidade Brasileira, defende a mesma causa em prol das espécies nativas. Na busca por ampliar o leque afora de soja, café ou arroz, que são commodities exóticas, ela exalta incentivar o banco de sementes de culturas nativas.

Leia também: Na COP 28, a busca por milho e trigo mais resistentes a mudanças climáticas e guerras

“Qual o potencial da nossa agricultura do ponto de vista de espécies nativas, como mandioca, baru, cacau? É preciso unir forças para continuar sendo potência em agricultura e continuar valorizar o que se tem, com potencial de bioeconomia para o país”, diz.