Xiaomi anuncia CyberDog, um cão-robô ao estilo Boston Dynamics

A gigante chinesa da tecnologia Xiaomi revelou, nesta terça-feira, 10, o CyberDog, um robô quadrúpede ao estilo Boston Dynamics.

Trata-se de uma máquina experimental, fruto de uma parceria com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), de código aberto e que, segundo a empresa, "possui possibilidades inéditas".

Esta é a primeira incursão da marca no setor da robótica e, apesar da demonstração, o produto se trata de um protótipo e por enquanto não será vendido aos consumidores da empresa.

No entanto, considerando que a Xiaomi é conhecida por baratear e popularizar produtos de alta tecnologia, a apresentação de hoje é um indício de robôs do tipo podem, sim, se tornarem ferramentas do cotidiano.

Em junho do ano passado, a empresa americana de tecnologia Boston Dynamics iniciou a venda, em sua página na internet, do primeiro modelo comercial de robô-cachorro. Chamado Spot, ele possui características muito semelhantes com o do produto da Xiaomi.

Ambos são capazes de se movimentar-se em todas as direções, levantar, abaixar e rolar no chão, subir e descer escadas, superar terrenos pedregosos e escorregadios, enfrentar calor extremo e frio intenso.

No caso do CyberDog, a versão anunciada está equipada com o processador Jetson Xavier NX, da Nvidia, que tem 384 CUDA. Ele tem 128 GB de SSD e pesa somente 3 kg.