X conseguiu atrair novos anunciantes, mas a receita com publicidade ainda não se recuperou

Alguns anunciantes retornaram para o X após uma debandada que seguiu chegada de Elon Musk à liderança da empresa em 2022. Mas isso não significa que os anúncios na plataforma se recuperaram totalmente.

O X não divulga a receita advinda de anúncios. Mas estimativas da MediaRadar divulgadas pelo site Business Insider, que analisou mais de 2 milhões de usuários dos Estados Unidos, mostraram que a receita com anúncios do X caiu 28% de 2023 para 2024, quando chegou a US$ 1,4 bilhão.

Já o número de anunciantes em 2024 cresceu 15% no ano a ano, porque a empresa fechou mais acordos com fornecedores AdTech. Isso fez com que os anúncios fossem vendidos a preços mais baixos e o X tivesse que compartilhar parte da receita com as fornecedores.

Dados do Sensor Tower também obtidos pelo Business Insider indicam uma tendência parecida. 46 dos 100 maiores anunciantes da plataforma nos Estados Unidos deste ano não estavam no X no ano passado. Isso sugere que o X conseguiu agregar uma nova base de anunciantes. No entanto, esses anunciantes gastaram menos no X em janeiro de 2025 do que janeiro de 2024.