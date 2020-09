Wikipedia terá mudanças de design pela primeira vez em 10 anos

Existem páginas na internet que geram uma espécie de conforto em navegar, pois são a mesma há muito tempo. A da Wikipedia, sem dúvidas, é uma delas: há mais de dez anos o design não mudou. É fácil ver onde mudar de idiomas, onde realizar buscar, achar as referências. O aplicativo mobile consegue inclusive replicar algumas dessas características.

Mas o tempo passou e a Wikipedia cresceu: já são mais de 53 milhões de artigos em 300 idiomas. Muita gente passou a usar a internet, inclusive de maneiras diferentes: as conexões móveis, por exemplo, são maioria. Por esse motivo, a equipe da Wikimedia, fundação responsável pela Wikipedia, resolveu traçar um novo projeto gráfico e de design para a maior enciclopédia do mundo.

A equipe está trabalhando no redesenho desde maio de 2019, com o objetivo de fortalecer a interface da Wikipedia, focando no conteúdo e permitindo que a navegação seja facilitada. As mudanças vão incluir uma barra lateral que pode colapsar, tabela de conteúdos e até o logo, além de outras novidades.

“Nós estamos orgulhosos que nosso site seja mais direto, simples e livre de publicidade do que o restante da internet”, escreveu Olga Vasileva, gerente de produto na Wikimedia, em uma publicação no blog da fundação. Apesar disso, ela reiterou que mudanças são necessárias para melhorar a navegação do site, que pode conter elementos demais para leitores e editores.

“O desenho do site no desktop é particularmente importante para novos usuários que entraram na internet na última década. Para essas pessoas, boa parte da ampla gama de funcionalidades no site pode ser difícil de entender”, explicou. Chama a atenção o processo de transparência da Wikipedia com o novo design, já que empresas, sites e redes sociais geralmente anunciam as mudanças depois que elas já estão em processo de implementação.