WhatsApp prepara acesso simultâneo em quatro dispositivos

O aplicativo de mensagens WhatsApp testará o acesso simultâneo em quatro dispositivos. É o que informa o site WABetaInfo, conhecido por antecipar novidades sobre o app.

A informação sobre o novo recurso do WhatsApp foi encontrada no código do aplicativo para smartphones com sistema operacional Android. Lá, a função parece descrita como “Linked Devices” (“Dispositivos Conectados”).

Com o novo recurso, a sua conta no WhatsApp poderá funcionar de forma independente do celular. Hoje, o único modo de usar o app é pelo smartphone ou por meio do espelhamento do WhatsApp Web em um computador ou notebook. Ainda assim, se o seu celular não estiver com a conta devidamente logada, nada feito. Você precisa estar com o aparelho em mãos ou tê-lo por perto para conseguir conversar com seus amigos.

A data de lançamento do acesso simultâneo do WhatsApp permanece um mistério, mas a função está sendo testada pela empresa desde 2019.

Segundo o WABetaInfo, o próximo passo da companhia é iniciar um teste com um grupo de usuários que utiliza a versão beta — uma antes da final — do aplicativo.

A função deve ser oferecida com cautela pelo WhatsApp. A clonagem de contas no aplicativo é um problema no Brasil, um de seus maiores mercados no mundo, com mais de 100 milhões de usuários ativos. Segundo levantamento feito pelo dfndr lab, da empresa de segurança PSafe, mais de 12 mil casos de clonagem de contas no WhatsApp acontecem no Brasil diariamente.