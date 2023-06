WhatsApp fora do ar? Usuários relatam instabilidade em aplicativos

No site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, houve mais de 8 mil relatos de usuários com problemas para usar o WhatsApp por volta das 16h.

No Instagram, eram cerca de 1.400, e no Facebook, mais de 500 usuários reclamando no Downdetector.

Testes feitos pela equipe da Exame mostram que a situação já está se normalizando e já é possível enviar áudios via WhatsApp.

Aplicativos alternativos para se comunicar

Como se comunicar com parentes, amigos e colegas de trabalho quando o aplicativo de conversa mais usado pelos brasileiros para de funcionar? A EXAME separou uma lista com os melhores apps de mensagens para celular e computador.