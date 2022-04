Indicação de Alckmin para vice de Lula movimenta redes de senador de Goiás

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) resolveu abrir espaço nas suas redes sociais para manifestações dos pré-candidatos à Presidência da República. No período de 5 a 11 de abril, quem mais agradou seus seguidores foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou o ex-governador Geraldo Alckmin como seu vice preferido. Vídeo de ambos, postado pelo parlamentar, obteve cinco mil comentários no Facebook e o ajudou a subir no ranking FSBinfluênciaCongresso. Ele ganhou nove posições e assegurou o posto de 10º do levantamento.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

As redes de Alessandro Vieira (PSDB-SE) também se agitaram na semana com debate sobre sua proposta relacionada a porte e posse de armas. Post no Twitter em que esclarece sua posição sobre o assunto obteve mais de 3,5 mil curtidas e de 540 comentários. Com isso, ele avançou seis colocações e ingressou no ranking em 15º.

No topo da lista, a principal movimentação foi a subida de três posições de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que, nos últimos dias, defendeu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar denúncias de desvios com verbas da educação. Ele chegou a 3º e agora divide o pódio com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em 1º, e Humberto Costa (PT-PE), em 2º. O Podemos, por sua vez, com cinco nomes, é o partido que possui mais representantes entre os mais influentes no ambiente online.

Câmara

Diante da mudança de comando da Petrobras, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), propôs alterar as regras para indicação de dirigentes das empresas estatais. A sugestão foi recebida com manifestações de apoio e de críticas, o que o fez ir ao Twitter explicar a sua posição. Os dois posts sobre o assunto conquistaram mais de 11,3 mil comentários e foram responsáveis por seu ingresso no ranking FSBinfluênciaCongresso após avanço de 22 posições.

Presença constante no ranking, Marcel Van Hattem (Novo-RS) foi outro que teve atuação positiva: subiu 13 colocações e assegurou o 16º lugar. Um dos seus temas preferidos entre 05 a 11 de abril foi a tentativa de Lira de aprovar a urgência para o projeto de combate às fake news. Hattem divulgou nas redes a decisão da bancada do Novo de votar em uníssono contra acelerar a análise da proposta e angariou mais de 4,6 mil curtidas em apenas um dos posts sobre o assunto.

No alto da lista, Carla Zambelli (PL-SP) manteve a liderança do grupo sem ser ameaçada. Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), por sua vez, trocaram de lugares. Ele subiu uma posição e tornou-se dono do posto de 2º, deslocando para 3º a deputada do Distrito Federal. Após tornar-se o partido mais numeroso da Câmara, o PL também conquistou a medalha de legenda com mais representantes no levantamento, com um total de dez filiados.

