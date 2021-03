TV vertical Samsung ganha TikTok e compatibilidade maior com iPhone

A TV vertical da Samsung The Sero passará a ser compatível com o aplicativo de vídeos curtos TikTok e também com a tecnologia AirPlay 2, do iPhone da Apple. Com esta última tecnologia, os usuários poderão espelhar a tela do smartphone na vertical para ver os conteúdos na tela grande da TV. Antes, era possível projetar a tela apenas na horizontal a partir de um iPhone.

A The Sero foi inicialmente apresentada na Coreia do Sul e foi exposta na feira de tecnologia CES, a maior do mundo, realizada anualmente em Las Vegas, nos EUA. Lançada no Brasil no ano passado, a TV ganhará uma atualização de software em 2021 no mercado nacional já no segundo trimestre deste ano, ou seja, entre abril e junho deste ano.

A sul-coreana ainda não informou a partir de quando a parceria com o TikTok estará ativa, mas a TV poderá ser usada para espelhar a tela de celulares da própria Samsung e também da Apple já a partir do lançamento no mercado nacional.

The Frame – mais obras de arte e mais fotos

Com o aumento no interesse por TVs com telas de 43 polegadas, a companhia trará um novo televisor The Frame com esse tamanho e com novas molduras para suas laterais. O aparelho está no mercado há anos e tem como diferencial um serviço pago de exibição de obras de arte na tela enquanto ele está desligado. O novo modelo será cerca de 50% mais fino do que o anterior, tendo 24,9 mm de espessura, e terá 6 GB de espaço para imagens com resolução 4K, que podem ser fotografias do próprio usuário. Além disso, o serviço de obras de arte agora tem um acervo de 1.400 peças.

Segundo estudo da Samsung, os consumidores da The Frame usam mais tempo a TV em modo de obra de arte do que ligada. São, em média, 6,3 horas por dia exibindo quadros.

Além da nova versão da The Frame, a TV com foco no segmento de estilo, chamada The Serif, também virá para o mercado brasileiro no próximo trimestre.

Projetor de 130 polegadas

O novo projetor avançado da Samsung, chamado The Premiere, inicialmente apresentado na CES deste ano, também deu as caras no evento global da companhia realizado hoje via internet. Ele é capaz de reproduzir imagens em 4K com tamanho equivalente ao de uma TV de 130 polegadas. A companhia informou que pretende trazer o aparelho ao mercado brasileiro ainda neste ano, mas não revelou preço ou data de lançamento.

Monitores gamer

Para fechar a linha de telas, a Samsung também anunciou que seus novos monitores G5 e G3 chegarão ao mercado brasileiro neste ano, compondo a linha de produtos da companhia para esse segmento, que já contava com os modelos G7 e G9, lançados no ano passado. Todos os produtos são da família de games da empresa.

O G3 tem tela plana de 24 ou 27 polegadas e taxa de atualização de imagem de 144 Hz, enquanto o G5 tem tamanhos de 27 ou 34 polegadas, mas com tela curva. Ambos os monitores têm compatibilidade com a tecnologia FreeSync Premium, da AMD, para games oferecer uma experiência de games sem quebras de renderização nos gráficos de jogos.