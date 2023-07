Tinder: 65% dos usuários estão casados ou em um relacionamento

A última pesquisa abordando o nível de satisfação de usuários do Tinder revela dados intrigantes. Aproximadamente 65,3% dos entrevistados já possuíam algum tipo de vínculo amoroso, estando casados ou comprometidos em algum relacionamento.

Ainda mais surpreendente, cerca de 50,3% dos usuários da plataforma não demonstraram interesse autêntico em agendar encontros.

A pesquisa contou com a participação de aproximadamente 1.400 usuários com idades variando de 18 a 74 anos. A equipe de pesquisa conduziu uma série de questionamentos, focando principalmente nas motivações dos usuários para o uso do aplicativo e na quantidade de encontros que efetivamente ocorreram.

Os dados revelam uma tendência interessante: muitos usuários mantêm-se ativos em aplicativos de relacionamento, não com o objetivo de buscar encontros, mas por motivos semelhantes aos que os levam a usar redes sociais.

A pesquisa sugere que, para esses usuários, as plataformas de relacionamento transformaram-se em fontes de entretenimento e conexão social, fornecendo ainda uma elevação da autoestima através das curtidas e demonstrações de interesse.

A Sky News apontou esse fenômeno com base na pesquisa, destacando que a possibilidade de estabelecer conexões genuínas pode estar se reduzindo. Isso ocorre pelo fato de que menos pessoas parecem estar verdadeiramente buscando essa conexão. Como resultado, a insatisfação com o aplicativo entre seus usuários tende a se intensificar.