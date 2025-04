TikTok segue Meta e X em novo recurso, mas estratégia é diferente; entenda

O TikTok anunciou nesta quarta-feira, 16, que está testando um novo recurso na comunidade da plataforma, o Footnotes ou Notas de Rodapé.

A companhia explicou que a funcionabilidade irá se basear no conhecimento coletivo da comunidade, permitindo que as pessoas adicionem informações relevantes ao conteúdo da plataforma.

Empresas como a Meta e o X (ex-Twitter) já implementaram funcionalidades semelhantes para permitir a contribuição da comunidade na moderação de conteúdo. Entretanto, na contramão dos pares, o TikTok não abdica da checagem de fatos.

"Ele (Footnotes) se somará ao nosso conjunto de medidas que ajudam as pessoas a entender a confiabilidade do conteúdo e acessar fontes confiáveis, incluindo nossos rótulos de conteúdo, banners de busca, nosso programa de verificação de fatos e muito mais", disse a empresa.

Conforme o TikTok, as notas de rodapé funcionarão com um sistema de pontuação que busca consenso entre pessoas com opiniões diferentes, que poderão deixar comentários e votarem sobre a utilidade das notas. Apenas aquelas que forem consideradas "úteis" serão visíveis para a comunidade.

"Quanto mais notas de rodapé forem escritas e avaliadas sobre diferentes tópicos, mais inteligente e eficaz o sistema se torna."

Inicialmente, o recurso será testado apenas nos Estados Unidos e será aplicável para vídeos curtos. Para colaborar, é necessário que os usuários tenham mais de 18 anos, estejam na plataforma há pelo menos seis meses e não tenham um histórico recente de violação das Diretrizes da Comunidade.