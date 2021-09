TikTok lança marketplace para marcas e criadores no Brasil

Nesta terça-feira, 28, o TikTok anunciou uma série de novidades para marcas e influenciadores que utilizam o app, incluindo o lançamento da plataforma Creator Marketplace no Brasil, durante o TikTok World, primeiro evento global da companhia.

Em junho de 2020, a plataforma de vídeos curtos lançou o TikTok For Business com o objetivo de trazer mais marcas e profissionais de marketing para a rede social. A novidade, porém, nunca chegou no Brasil.

“Nos esforçamos para criar soluções dinâmicas e simples que atendam a todos os pontos de contato de marketing e permitam uma narrativa rica e envolvente”, disse a empresa em comunicado.

Agora, a companhia anunciou que o TikTok Creator Marketplace (TTCM), portal de autoatendimento para colaborações entre marcas e criadores, será lançado para o público brasileiro nas próximas semanas.

Nela, os criadores do TikTok podem receber convites de parceiros de negócios diretamente do aplicativo e escolher livremente as oportunidades de colaboração nas quais estão interessados. Atualmente, as marcas conseguem alcançar mais de 35.000 criadores em mais de 20 países e regiões com a ferramenta.

Em breve, o TTCM terá a ferramenta de "Open Application Campaigns", que permitirá que marcas publiquem detalhes da campanha que irão fazer no TTCM para que criadores se inscrevam proativamente. A plataforma já conta com a opção "Branded Content Toggle", que permite que criadores que não estão no TTCM divulguem conteúdo de marca e identifiquem os patrocinadores da marcas.

A companhia também aproveitou o evento para divulgar ferramentas voltadas para marcas executarem campanhas, incluindo pesquisas com o público, insights sobre anúncios e mais.

Uma delas, o Customized Instant Page, permitirá que marcas criem páginas de destino que "carregam em segundos" -- 11 vezes mais rápidas do que as páginas para celular padrão, de acordo com o TikTok.

“A combinação atraente de entretenimento, conexão e agora conversão que acontece apenas no TikTok está definindo um novo padrão para o que as experiências de compra online podem ser”, disse a empresa em comunicado.

A companhia também divulgou que lançará o TikTok Shopping, um "conjunto de soluções, recursos e ferramentas de publicidade". Dentro dele, duas novidades devem chegar em breve ao Brasil:

Integração com terceiros: para comerciantes que trabalham com parceiros comerciais terceirizados, será possível vincular com as contas de sites como Shopify, Square, Ecwid e PrestaShop;

para comerciantes que trabalham com parceiros comerciais terceirizados, será possível vincular com as contas de sites como Shopify, Square, Ecwid e PrestaShop; Links para produtos: permite destacar um ou vários produtos diretamente de um vídeo orgânico, levando os usuários para páginas de detalhes de produtos.

Em breve, no Brasil, será possível colocar links de produtos nos vídeos do TikTok

Em breve, mais soluções devem ser lançadas, mas sem previsão para o Brasil. De acordo com o TikTok, as ferramentas "reforçam aspectos quantificáveis e são orientados por dados da publicidade, como alcance, impacto, mensurabilidade e visibilidade".

Vale a pena anunciar sua marca no TikTok?

Ontem, 27, o TikTok anunciou que ultrapassou a média de 1 bilhão de usuários ativos mensais, uma alta em torno de 25% em comparação com o último ano.

Para comparação, o Facebook demorou 8 anos para atingir a mesma marca (o TikTok conseguiu em 5) e hoje conta com 2 bilhões de usuários ativos mensais.

Pesquisas recentes apontam que, no mercado norte-americano, o TikTok já tem tempo de consumo de vídeo maior que gigantes como o YouTube, uma média mensal de 24 horas e 38 minutos para cada usuário, ante 22 horas e 40 minutos por mês do serviço de vídeo do Google.

De acordo com a própria empresa em comunicado, mais de 71% dos usuários acreditam que as maiores tendências começam no TikTok, o que mostra o potencial do aplicativo para o e-commerce.

Durante o início da quarentena no Brasil, por exemplo, uma série de tendências como camisetas tie-dye, luzes LED e paredes geométricas viralizaram na rede social e viraram moda entre as gerações mais jovens.

“Estamos entusiasmados em apresentar novas soluções para marcas – de pequenas e médias até grandes empresas – para aproveitarem essa experiência de compra nativa e alegre e tornar mais fácil para as pessoas comprarem o conteúdo atraente e divertido que veem no TikTok”, disse a empresa.