TikTok chega a 1 bilhão de usuários ativos mensais

O TikTok afirmou em uma publicação oficial nesta segunda-feira, 27, que atingiu a marca de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. O dado é relativo ao número de usuários que acessam mensalmente o app.

"O TikTok se tornou uma parte querida da vida de pessoas ao redor do mundo por causa da criatividade e autenticidade de nossos criadores. Nossa comunidade global é extraordinária em sua capacidade de alcançar milhões de pessoas, através de todas gerações", disse a empresa em nota.

O crescimento pode apontar para uma alta em torno de 25% dos usuários mensais ativos do TikTok no último ano. Embora a empresa não fornecesse dados oficiais de acesso, reportagem da EXAME em setembro do ano passado mostrava a companhia com 800 milhões de usuários ativos mensais.

A ascensão do app vem se consolidando no último ano, com cada vez mais criadores de conteúdo que surgiram na plataforma, ou mesmo grandes celebridades e empresas que passaram a ter participação na rede.

Pesquisas recentes apontam que, no mercado americano, o TikTok já tem tempo de consumo de vídeo maior que gigantes como o YouTube, uma média mensal de 24 horas e 38 minutos para cada usuário, ante 22 horas e 40 minutos por mês do serviço de vídeo do Google.

Surgido em 2016, o TikTok teve um tempo de crescimento até o primeiro bilhão de usuários mais rápido que concorrentes. O Facebook, que surgiu em 2004 e alcançou a marca em 2012 e hoje conta com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais.